Carlotta Cocina/ Accesa lite con Marina! (La Pupa e il Secchione)

Carlotta Cocina non le manda a dire a nessuno e i fan de La Pupa e il Secchione e viceversa conoscono ormai fin troppo bene questo suo lato effervescente. Anche se di fronte al resto del gruppo riesce sempre a tenere il freno a mano, giusto per non far intuire il suo verso pensiero. Dopo aver allontanato Dario Massa dalla sua partner, la biondina ha trascorso gran parte della serata con il ragazzo. Spingendo così Marina Evangelista ad esternare la sua gelosia al partner. Questa volta però le due ragazze non hanno avuto un confronto diretto, anche se Marina ha corretto subito il tiro durante la successiva prova trap. La ragazza infatti ne ha approfittato per creare un brano con un incipit proprio a sfavore della rivale, immaginandosi di buttarla nella vasca in occasione del test finale. Con il suo solito candore, la Cocina l’ha ringraziata per averle dedicato un brano, un’accortezza che nessuno ha mai avuto nei suoi confronti. Quando Marina però ha negato di essersi rivolta a lei, Carlotta è esplosa di fronte alle telecamere: “Ma brutta cretina, hai cantato la canzone e ti sei girata verso di me”. Un pensiero che ovviamente non ha condiviso con la diretta interessata. Forse la Cocina ha lasciato un po’ la presa in seguito, soprattutto quando si è ritrovata a consigliare Raffaello Mazzoni sul suo rapporto con Angelica Preziosi, così come del resto ha fatto il resto del gruppo. La sua natura da attaccabrighe però è emersa verso la fase finale della puntata, quando Stella Manente non è riuscita a riconoscere il suo Secchione. “Hai visto che succede a volere più uomini? Che non ne hai nessuno”, ha detto alle telecamere.

Carlotta Cocina, La Pupa e il Secchione e Viceversa: fan in delirio

Nel corso della puntata di stasera de La Pupa e Il Secchione assisteremo ad una litigata tra De Benedetti e Carlotta Cocina. Ancora non conosciamo i motivi. Prima della prova eliminatoria, Stella Manente ha chiesto infatti a Dario Massa perchè ce l’abbia tanto con lei, scoprendo ancora una volta che il ragazzo la reputa una stupida. Attaccato da De Benedetti, Dario ha preferito non difendersi e si è limitato ad una risata. Carlotta però ha detto la sua, ringraziando il programma per averle fatto conoscere una persona pulita e diretta come Dario. Va ricordato che De Benedetti ha voluto difendere Stella per via del bacio che c’è stato in precedenza fra loro, mentre Dario non ha mai nascosto il suo forte interesse per la Cocina, anche se ha sempre specificato che si tratta solo di amicizia.

