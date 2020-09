Carlotta Dell’Isola e Nello Sorrentino, chi sono?/ “O ci sposiamo oppure ci lasciamo” (Temptation Island)

Carlotta Dell’Isola e Nello Sorrentino fanno coppia da tanti anni: sei per la precisione. I due però non hanno ancora dato una svolta alla loro relazione e adesso sono di fronte ad un bivio. A scrivere alla redazione di Temptation Island 2020 è lei: “Siamo arrivati ad un punto della nostra storia in cui per me ora o ci sposiamo o ci lasciamo”, dice nel video di presentazione. Nello però ha una visione del tutto diversa per il loro futuro: meglio la convivenza. “Lei vuole a tutti i costi sposarsi”, dice, “io invece al contrario suo sono per la convivenza“. Carlotta infatti crede di aver sbagliato: l’essere moderno del fidanzato la allontana sempre di più dal suo obiettivo. La loro love story tra l’altro è iniziata con un colpo di fulmine e con la decisione di formare una coppia nell’immediato. Negli anni però ci sono stati diversi alti e bassi. Clicca qui per guardare il video di Carlotta e Nello.

Carlotta Dell’Isola e Nello Sorrentino: una storia a distanza

Carlotta Dell’Isola e Nello Sorrentino non abitano nella stessa città. Lei infatti è di Anzio ed è nata nell’83, lui invece è di Napoli ed è dell’88. Carlotta tra l’altro ha un padre che lavora nella loro cittadina, nell’ambiente degli yacht ed ha una sorella a cui è legatissima. Divide inoltre il suo tempo fra l’Università e il suo lavoro presso il Fenice Outlet di Nettuno, una professione che le permette anche di dedicarsi a scarpe e moda, due delle sue più grandi passioni. Nello invece è molto tifoso del Napoli e non ha mai avuto esperienze televisive prima di Temptation Island 2020. Date le premesse sulla loro relazione possiamo già mettere le mani avanti: uno dei due dovrà per forza scendere a compromessi ed accettare la decisione dell’altro. Non possiamo dire però se a vincere sarà Carlotta e il suo forte desiderio di presentarsi all’altare oppure Nello, che vede la loro relazione un po’ più vicina ad una convivenza che a qualcosa di più serio.

