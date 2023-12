Carlotta Dessì a Fuori dal Coro dopo 5 mesi/ “Uscita ieri dall’ospedale, spero di tornare presto in tv”

L’inviata e giornalista Mediaset, colonna portante del programma di Rete 4, Fuori dal Coro, ma anche volto di Mattino Cinque News, Carlotta Dessì è torna sul piccolo schermo nella serata di ieri dopo una “sparizione” durata ben cinque mesi. La collega ha avuto dei problemi fisici, è stata a lungo ricoverata in ospedale, ma il peggio e il calvario sembrerebbero essere alle spalle e proprio ieri è apparsa al termine della puntata di Fuori dal Coro assieme a Mario Giordano.

In carrozzina, è stata introdotta così dal conduttore del talk del quarto canale: “Ve lo dico sempre bisogna lottare, non bisogna arrendersi, e chi ci ha insegnato in questi mesi a non arrenderci a lottare è lei, Carlotta, chi rimane fino a quest’ora perchè Fuori dal Coro si segue fino alla fine, avrà sentito parlare più volte di Carlotta. Chi è Carlotta? E’ una nostra inviata, i ladri di case hanno paura di te e aspettano che tu torni a bastonarli, che esce dall’ospedale dopo 5 mesi”.

CARLOTTA DESSÌ TORNA IN TV DOPO 5 MESI DI ASSENZA: “SONO USCITA IERI DALL’OSPEDALE”

A quel punto ha preso la parola la stessa Carlotta Dessì che ha spiegato: “5 mesi di ospedale, sono uscita ieri, sono felicissima di essere qua ma soprattutto spero di tornare presto a tornare sul campo a dare la caccia ai ladri di case, intanto vi faccio gli auguri di buon Natale e buone feste. Faccio a tutti tanti auguri di Natale e di buone feste, io a gennaio comincerò a fare la cura e speriamo di guarire presto e di tornare nella squadra di Fuori dal Coro”, quindi Mario Giordano: “E adesso dobbiamo chiudere, ci vediamo la prossima settimana, saremo in onda il 27 dicembre”, e Carlotta Dessì ha ribadito: “Ci vediamo la prossima settimana e chi non urla è complice”, il motto di Mario Giordano e della sua trasmissione”.

Nel corso di questi 5 mesi Mario Giordano ha più volte ricordato Carlotta durante la sua trasmissione, citandola come esempio di tenacia, forza e determinazione, senza però mai svelare quale problema fosse capitato alla ragazza. Anche Federica Panicucci ha voluto mandare un saluto all’inviata durante una puntata di Mattino 5 News: ora il peggio sembrerebbe essere passato.











