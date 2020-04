Carlotta Maggiorana/ Dal Grande Fratello Vip 4 al ruolo di Paperetta a Paperissima

Pubblicità

Carlotta Maggiorana diventerà forse una delle meteore del Grande Fratello Vip 4, visto che la sua presenza nel reality non ha lasciato il segno. Di lei, il pubblico ricorderà senza dubbio le lacrime che le hanno rigato il volto, la forte nostalgia di casa e la decisione di abbandonare tutto emersa già nei primi giorni del programma. L’ex Miss Italia però è ritornata sull’argomento GF proprio in queste settimane, rivelando di essere rimasta delusa da Fernanda Lessa. Le due hanno trascorso molto tempo nella casa, ma una volta fuori le cose sarebbero cambiate. “Mi dispiace dirlo perchè credevo che Fernanda fosse un’amica”, ha detto a Il Giornale, “una persona che mi volesse davvero bene, ma mi ha deluso perchè alle mie spalle faceva e diceva tutt’altro“. La Maggiorana infatti ha iniziato a cambiare idea sul conto della modella argentina quando la redazione le ha mostrato alcuni spezzoni dei suoi confessionali, in cui la Lessa si lamentava dei continui pianti della collega e del fatto che non la facesse dormire. “In realtà io non ho mai pensato di disturbarla”, ha replicato Carlotta, “neanche chiedendole un abbraccio di conforto come succede tra amiche. Non l’ho mai fatto proprio perchè sapevo che ha una personalità che va molto ad alti e bassi, mai”.

Carlotta Maggiorana, cosa sta facendo in quarantena?

Carlotta Maggiorana sembra aver trovato una sua dimensione in quarantena. Sui social, la modella infatti rivela di aver iniziato a gestire meglio questa chiusura forzata, anche se nelle prime settimane non è stato semplice. “Sto apprezzando tante piccole cose a cui prima davo meno importanza”, ha scritto in un post, “ovviamente però non vedo l’ora che tutto questo finisca e di ritornare alla mia routine”. Riguardo alla sua recente esperienza al Gf Vip 4, la modella ha sottolineato di essere sicura che ricorderà per sempre tutto quello vissuto e avvenuto nella casa. “So che non rende l’idea”, ha detto ai fan, “ma vivendolo ti rendi davvero conto di come vieni catapultata in una realtà totalmente diversa, ricca di emozioni che non riesci a controllare. In quest’avventura ho conosciuto Paola Di Benedetto, una ragazza bella, brava, gentile e sempre disponibile. Meriti davvero questa vittoria”. Clicca qui per leggere il post di Carlotta Maggiorana. A differenza di tanti volti dello spettacolo, l’ex Miss Italia invece sembra non aver rispolverato alcun ricordo del passato. I profili Instagram di tanti personaggi pubblici si stanno affollando in questi giorni degli scatti d’infanzia o semplicemente di qualche decennio fa. Ci penserà Canale 5 con la sua prima serata di oggi, venerdì 24 aprile 2020, a riportare indietro nel tempo Carlotta Maggiorana grazie alla replica di Paperissima. Sette anni fa e prima ancora di ricevere la corona da reginetta, la modella infatti è stata una Paperetta. Anche se in realtà la sua prima apparizione risale al 2011 grazie ad Avanti un altro di Paolo Bonolis, dove ha ricoperto il ruolo di valletta.

