Carlotta Maggiorana/ “Ecco cosa mi fa piangere” (Grande Fratello Vip)

Stiamo conoscendo un po’ di più Carlotta Maggiorana in queste ultime ore di Grande Fratello Vip 4. La modella, entrata con tanto di moto e piombata nel silenzio subito dopo, ha deciso di aprire il proprio cuore agli altri concorrenti e raccontare qualcosa di più su di sè. “Mi fa piangere il fuori e il dentro. Una situazione che non ho mai vissuto. Ed io essendo così emotiva non butto fuori come magari fa un’altra persona più esplosiva”, ha raccontato al gruppo. “Mi affeziono alle persone. Quindi poi qualsiasi stupidaggine detta o fatta mi fa rimanere male. Io comunque non posso pretendere da una persona quello che vorrei. Allora qualsiasi gesto o mancanza nei miei confronti… ci rimango male”, ha continuato. Non è chiaro se la Maggiorana si riferisse a qualcuno in particolare della Casa, visto che a parte Elisa De Panicis, non sembra aver legato con qualcuno in particolare. Alla luce delle sue dichiarazioni, appare chiaro però il motivo dei suoi silenzi. Sulle prime il pubblico ha interpretato il suo atteggiamento come una chiusura dovuta ad un carattere forse troppo piatto per le dinamiche del reality. Ora possiamo invece ipotizzare che Carlotta stia prendendo le misure, che forse stia adottando delle distanze per evitare di essere ferita da qualcuno degli inquilini del loft.

Carlotta Maggiorana, Grande Fratello Vip 4: poco spazio per lei?

Carlotta Maggiorana ha ancora molto da recuperare. Durante la scorsa puntata del Grande Fratello Vip 4 forse non le è stato concesso molto spazio, visto che sono stati ben altri argomenti a dominare la diretta. Grazie alle nomination della serata, sappiamo però qualcosa di più sulle impressioni della modella e su chi nella Casa non l’ha davvero convinta. Si tratta di Adriana Volpe, “perchè sinceramente essendo molto sensibile, come lei ha detto, ci sono rimasta male quando oggi nel volerla aiutare nel rifare il letto, ho sentito dirle ma che è così, ma dai’. Forse sono troppo sensibile”. Si tratta forse di un piccolo evento, ma di sicuro non è stato dettato dalla decisione della conduttrice di nominarla a sua volta, dando le sue motivazioni prima che la modella dicesse la sua. La Volpe ha deciso infatti di fare il suo nome in seguito alla crisi avvenuta durante la prima settimana di reality. Con un discorso dettagliato quanto condito di motivazioni, la conduttrice ha detto la sua sulla modella: “Come diceva Darwin, non sono le persone più intelligenti o le più forti che sopravvivono, ma sono quelle che riescono ad adattarsi. E lei è quella che ha sofferto di più questa settimana. Ha pianto, ha avuto un attacco di panico… e nomino lei perchè mi sembra la più debole”. Conosciute le motivazioni della modella, la conduttrice però è rimasta ironicamente sconvolta: dopo tutto Carlotta ha chiesto proprio a lei un aiuto per sistemarsi i capelli.

