Carlotta Maggiorana/ La ex Miss prossima nominata? (Grande Fratello Vip)

Carlotta Maggiorana ha fatto il suo ingresso in moto ed è stata forse fra le più originali del Grande Fratello Vip 4. Almeno per il momento, visto che dopo un’entrata così trionfale ci si sarebbe aspettati dalla modella un’esplosione di brio e di solarità che tarda ad arrivare. A differenza delle altre modelle e super bellissime che si trovano nella Casa, Carlotta infatti non dà ancora segni di vita. La vediamo piuttosto distante rispetto al resto del gruppo, che vede alternarsi alla guida diverse prime donne e qualche ometto, sempre in disparte e sulle sue. Un vero problema visto che, proprio in virtù di questa sua chiusura, Carlotta Maggiorana rischia di finire nel mirino di chi è a caccia di scuse per le prossime nomination. Come sanno bene i fan più accaniti, il meccanismo del gioco ruota anche attorno a questi particolari, senza considerare che il pubblico potrebbe non vedere di buon occhio il silenzio di piombo dell’ex Miss Italia. Un bel colpo di scena tra l’altro visto che la Maggiorana si trova a metà della classifica di gradimento secondo le più grandi case di scommesse italiane. Quota 10.00 per Snai, 11.00 per Eurobet e 12.00 per Better: cambierà tutto nelle prossime ore? Il baratro sembra vicino.

Carlotta Maggiorana, l’ex Miss nella Casa del Grande Fratello Vip

Il volto di Carlotta Maggiorana non sarà sconosciuto ai fan del Grande Fratello Vip 4 che bazzicano il concorso di bellezza più ambito dello Stivale, ma la maggior parte del pubblico è ancora in attesa di scoprire qualcosa di più sulla modella. Per ora non sembra che la Miss Italia del 2018 sia piena di ambizioni oppure che abbia in mente un piano ben preciso per riuscire a rimanere nella Casa. Gli appassionati del reality sanno bene come nelle prime settimane sia essenziale farsi conoscere dai telespettatori e nel frattempo creare anche una buona sintonia con il resto del gruppo, in previsione di trovare qualche alleato utile in fase di televoto. Forse la vicinanza fra Carlotta ed Elisa De Panicis potrebbe portare ad una sorellanza di quelle indistruttibili, almeno a giudicare dalla decisione della modella di confidarsi con la collega sul gruppo di concorrenti e non solo. “Sono molto emotiva. Il vissuto ti cambia la vita, ti fa crescere, ma allo stesso tempo ti cambia e ti segna”, ha sottolineato parlando del padre perso quando era giovanissima. “Quello che ho capito nella vita è che la famiglia è la cosa più bella”, ha aggiunto, riuscendo a spingere ad Elisa a raccontare qualcosa della sua famiglia e di come sia stata proprio quest’ultima a permetterle di risollevarsi nei momenti più bui. Fra Carlotta ed Elisa potrebbe quindi nascere quel legame in grado di permettere ad entrambe di uscire un po’ dall’ombra, di farsi conoscere e mostrarsi alle telecamere. Il rischio però è anche di creare un’amicizia esclusiva che tenga alla larga gli altri e che in qualche modo comprometta in realtà la buona riuscita del loro piano.

