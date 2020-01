Pupo punge Carlotta Maggiorana/ “Miss Italia? Non l’ho votata, non aveva questo seno”

Un Pupo particolarmente pungente quello di questa seconda puntata del Grande Fratello Vip. L’opinionista chiede infatti di intervenire quando a fare il suo ingresso nella Casa è la bella Carlotta Maggiorana. Spiega allora di conoscerla bene in quanto era in giuria proprio a Miss Italia 2018: “Lei ha vinto, io ero lì ma non ho votato per lei, ho preferito quella che è poi arrivata al secondo posto” ammette il cantante.

Pupo stuzzica Carlotta Maggiorana: “Ora sei maggiorata!”

Pupo però non si ferma qui e, anzi, senza peli sulla lingua nota un cambiamento fisico di Carlotta Maggiorana. “Devo dire che da allora qualcosa è cambiato, ora che ti sei sbottonata il giubotto…” dichiara, alludendo dunque ad un décolleté più grande rispetto a quando ha partecipato e vinto Miss Italia. Lei non nega di aver effettivamente rifatto il seno, mentre in studio Alfonso Signorini ammonisce pupo che continua “A me l’occhio va lì, se le misure erano queste forse avrei votato per lei.. Da Maggiorana a maggiorata!” Lei però nega “Sei birichino! Maggiorata è un po’ troppo!”

© RIPRODUZIONE RISERVATA