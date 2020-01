Carlotta Maggiorana/ “Sono sposata e amo mio marito, non riesco a lasciarmi andare” (Grande Fratello Vip)

Carlotta Maggiorana non riesce a lasciarsi andare al Grande Fratello Vip 4: lo ha confessato in seguito all’ultima diretta ad alcuni concorrenti uomini. “Non voglio deludere nessuno della mia famiglia”, ha detto ad Andrea Montovoli e Pasquale Laricchia, “come donna mi piace essere ammirata, ma sono sposata e amo mio marito, non riesco a lasciarmi andare”. Tutto è nato dal momento danzante che è nato subito dopo la puntata fra tutti i protagonisti del reality. Carlotta infatti ha deciso di non scatenarsi come gli altri e secondo Montovoli è chiaro che stia giocando “con due freni a mano tirati”. La modella non crede che il contesto possa influenzare il suo modo di vivere i sentimenti e la famiglia, anche se l’attore vorrebbe vederla più rilassata in ogni parentesi della Casa. “Ci sarà sempre qualcuno che ha qualcosa da ridire, ma non importa. Io non voglio deludere nessuno della mia famiglia e non vorrei mai…”, ha detto invece lei a Pasquale. “Ragazze della tua età che hanno ancora questi valori, è bellissimo”, ha risposto Montovoli. “Se uno mi guarda, mi fa piacere, perchè sono donna e mi piace essere ammirata. Poi sta a me, come mi comporto. Se fossi single e mi piacesse un ragazzo della Casa… ma siccome sono sposata e amo mio marito, anche se ci dovessero essere, come ci sono, bei ragazzi in questa casa, io non riesco…”, ha aggiunto, “io voglio rimanere quello che sono e vivermi quest’esperienza”. Clicca qui per guardare il video di Carlotta Maggiorana.

Carlotta Maggiorana, timida Miss al Grande Fratello Vip

Con lo scorrere del tempo, stiamo conoscendo sempre di più Carlotta Maggiorana. Al Grande Fratello Vip 4 non sarà forse fra le concorrenti più in vista della Casa, ma i suoi valori e la sua decisione di non uscire mai dal seminato potrebbe spingere il pubblico a simpatizzare per lei. Anche se tiene sempre in mente cosa potrebbero pensare i suoi cari, la modella non evita per questo di concedersi bagni rilassanti insieme a Paola Di Benedetto. Nessuna doccia sexy però: solo tante bolle e risate con una delle concorrenti con cui ha legato di più. Basta poco per rendere Maggiorana una ragazza felice, anche solo un po’ di pioggia. Nella giornata di sabato, Roma è stata bagnata per alcune ore e Carlotta, Adriana Volpe e Clizia Incorvaia ne hanno approfittato per ballare e cantare, sprizzando gioia da tutti i pori. E mentre ride con le amiche, è con Antonella Elia che riesce ad affrontare dicorsi più seri: Carlotta spera presto di poter diventare mamma e fare un altro grande passo. Clicca qui per guardare il video di Carlotta Maggiorana e Antonella Elia.

