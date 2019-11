Carlotta Mantovan incontra Milly Carlucci/ La moglie di Fabrizio Frizzi a Ballando?

Carlotta Mantovan e Milly Carlucci sono le protagoniste di un servizio del nuovo numero del settimanale Diva e Donna. La moglie di Fabrizio Frizzi, purtroppo venuto a mancare a marzo del 2018, e la sua affezionata collega nelle foto pubblicate dal settimanale si abbracciano, chiacchiera e prendono insieme un caffè. Un incontro che potrebbe essere semplicemente quello tra due colleghe e amiche ma che potrebbe anche nascondere qualcosa di più. C’è infatti chi avanza l’ipotesi che quello tra la Carlucci e la Mantovan non sia un semplice incontro amichevole ma abbia invece anche il proposito di parlare di lavoro e, chissà, di un’offerta che Milly potrebbe fare alla collega per averla nella prossima edizione di Ballando con le Stelle. Un vero colpo di scena qualora quella che adesso è chiaramente soltanto una voce rispecchiasse invece la realtà.

Milly Carlucci e Carlotta Mantovan, incontro amichevole o di lavoro?

D’altronde quella tra Milly Carlucci e Carlotta Mantovan è un’amicizia che affonda le radici a qualche tempo fa. Fu proprio la conduttrice di Ballando con le stella la prima a lanciare un appello alla Rai affinché arruolasse loa moglie di Fabrizio Frizzi. Un appello che non è rimasto inascoltato visto che solo qualche tempo dopo la giornalista ha iniziato la sua avventura nel programma di RaiTre “Tutta salute”, finendo nella squadra di Michele Mirabella. Un’occasione non solo per rilanciare la sua carriera ma, soprattutto, per impegnarsi in qualcosa e non aver modo di lasciarsi andare al dolore per la morte del suo compagno. Che la Mantovan sia ora pronta a mettersi in gioco anche in questa nuova avventura?

© RIPRODUZIONE RISERVATA