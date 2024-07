Sta per tornare a breve la nuova edizione di Ballando con le Stelle 2024 e poco fa è stato pubblicato sugli account ufficiali del programma il nome del terzo concorrente. Dopo giorni di apprensione su chi fossero i nuovi membri del cast abbiamo ricevuto ottime notizie: confermata Federica Nargi e Francesco Paolantoni. Ora è il turno del terzo vip! Si tratta della famosa cantante Nina Zilli, 44enne compositrice e cantautrice con alle spalle lunghi anni di carriera. Amata da tutti per il suo talento canoro, si troverà per la prima volta a muovere passi di danza a suon di tango, salsa e tanti altri balli professionali.

Il tutto, chiaramente, sotto l’occhio vigile dei giudici. Anche se come ha accennato Milly Carlucci in una recente intervista la giuria di Ballando con le Stelle 2024 non è stata ancora confermata, il pubblico si aspetta di vedere gli storici giudici seduti al tavolo con la classica paletta per segnare il voto. Quella di quest’anno è un’edizione ricca di colpi di scena, ma soprattutto un’edizione pensata per portare in alto il nome del programma. Le coppie saranno, infatti, più del solito, per un totale di 12 puntate.

Ballando con le stelle 2024, l’annuncio della cantante sui social: “Milly! Certo, ci sarò anche io!”

Oggi, venerdì 26 luglio è stata annunciata la presenza di Nina Zilli nel cast di Ballando con le Stelle 2024. Sui social la acclamano tutti, affezionatissimi a lei, alla sua voce e alla sua bravura. Anche il suo nome accanto a quello della Nargi e del comico Pantaleoni, era già trapelato dai primi rumor sul programma, ma Milly Carlucci non ha voluto confermare nulla fino all’ultimo. L’annuncio di Nina Zilli sui social è stato divertentissimo: l’artista ha pubblicato un video in cui simula una chiamata con la conduttrice del talent: “Milly! Certo, assolutamente, sono prontissima, carica a pallettoni! Ci vediamo su Rai1, a Ballando con le Stelle! Milly Carlucci. Sì, ci sarò anche io”

Ora non resta che scoprire chi saranno gli altri nomi VIP sulla lista del programma, anche se si vocifera che Sonia Bruganelli potrebbe fare un salto da Mediaset a Rai, abbandonando il ruolo di opinionista del Grande Fratello per approdare sul palco danzante più famoso d’Italia. Non solo, è attesissima anche la conferma di Barbara D’Urso a Ballando con le Stelle 2024. La conduttrice è stata beccata qualche giorno fa a pranzo con Milly Carlucci, forse per discutere sulle trattative d’ingaggio.