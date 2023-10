Carlotta Mantovan ricorda Fabrizio Frizzi: “Non si guarisce dal dolore”/ “Io vado avanti per necessità”

Carlotta Mantovan ricorda Fabrizio Frizzi a Ballando con le stelle 2023: “Il tempo non guarisce”

Carlotta Mantovan dà inizio al suo percorso a Ballando con le stelle 2023 con un pensiero per il marito scomparso Fabrizio Frizzi. “Il percorso di rinascita è diverso per ognuno. Il tempo non guarisce, è un dolore che va affrontato tutti i giorni, non è che si volta pagina, non c’è un’elaborazione per me, c’è un andare avanti necessario.” ha esordito Carlotta ricordando suo marito e la sua perdita.

Carlotta Mantovan e Moreno Porcu, Ballando con le Stelle 2023/ Il coach scommette su di lei:"E' tosta"

Carlotta e Fabrizio hanno avuto una figlia, Stella: “Il fattore fondamentale era la felicità di mia figlia, quindi questo era l’elemento indispensabile. – ha spiegato Mantovan alle telecamere di Ballando con le stelle – Stella è sempre la mia forza, è il motore della mia vita. Rivedo tantissimo di Fabrizio in lei, il sorriso innanzitutto, poi il suo relazionarsi agli altri con generosità e con empatia, è una bambina che ti conquista per questo.” Così ha concluso con un aneddoto: “Il giallo era il colore preferito di Fabrizio, quindi quando io e Stella vediamo un filino giallo, un campo di fiori giallo, pensiamo a papà e lo salutiamo.”

LEGGI ANCHE:

Fabrizio Frizzi, chi era e com’è morto il marito di Carlotta Mantovan?/ Il malore, la malattia e il tumore...Carlotta Mantovan: "Stella il motore della mia vita, ora è più serena"/ "Parliamo di Fabrizio ogni giorno"

© RIPRODUZIONE RISERVATA