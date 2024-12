Carlotta Mantovan, chi è il nuovo compagno della giornalista

A distanza di sei anni dalla morte del compianto conduttore Fabrizio Frizzi, nella vita della giornalista Carlotta Mantovan è tornato l’amore, pare infatti che la giornalista e vedova del presentatore abbia ritrovato la serenità con un misterioso uomo francese. Non sono molte le informazioni riguardanti il privato della giornalista, il magazine Diva e Donna ha pizzicato Carlotta, il compagno e la figlia di lei, Stella Frizzi, mentre si concedevano una passeggiata mano nella mano e tutti e tre sorridenti. Dopo un periodo in cui la giornalista ha voluto prendersi un momento per sé, ora, sembra essere di nuovo serena anche dal punto di vista sentimentale, con Fabrizio Frizzi che ovviamente continuerà ad occupare un posto molto importante nel suo cuore.

Carlotta Mantovan, che abbiamo visto l’anno scorso a Ballando con le stelle, oggi vive in Francia e a tal proposito ha rivelato: “Lì la mia routine è al servizio di mia figlia, la porto a scuola, a fare le varie attività… e ogni giorno vado a cavallo”.

Carlotta Mantovan e la confessione sulla figlia: “Voglio difendere la sua privacy”

Riguardo all’amata figlia Stella, Carlotta Mantovan di recente si è lasciata andare ad alcune importanti confessioni. “Io e Fabrizio abbiamo preferito sempre proteggerla, proteggere la sua privacy… fosse per me sarà così fino ai suoi 18 anni, cercherò di non cedere ai 14 anni”.

Intanto la giornalista continua a tenere d’occhio la ragazza, mentre si gode il ritrovato amore con l’uomo francese che è riuscito a far tornare a battere il suo cuore, rimasto ferito e chiuso nel cassetto dopo la morte di Fabrizio Frizzi, volato via a causa di un’emorragia cerebrale nel 2018. La vita è andata avanti e Carlotta Mantovan ha cercato in tutti i modi di ripartire, anche nel segno di quello che è stato il più grande amore della sua vita.