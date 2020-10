Carlotta piange a Uomini e Donne/ Michele le preferisce Roberta Di Padua e…

Crollo di Carlotta a Uomini e Donne nella puntata trasmessa il 15 ottobre. La dama del trono over, visibilmente scossa dal confronto con Michele, uno dei nuovi cavalieri della trasmissione con cui è uscita e con cui c’è stato un bacio, tira fuori tutte le proprie emozioni ammettendo di essersi sentita sminuita dall’atteggiamento, dalle parole e dai gesti di Michele. Quest’ultimo, infatti, oltre ad essere uscito con Carlotta, è uscito anche con Roberta Di Padua che, tra le due, è quella che, fisicamente, piace di più a Michela. Il cavaliere, di fronte alla domanda di Maria De Filippi che gli ha chiesto con chi vorrebbe uscire nuovamente, risponde Roberta. Una domanda che fa crollare le certezze di Roberta che, tornata al proprio posto, ripensa a quanto accaduto con Michele.

CARLOTTA INNAMORATA DI MICHELE?

Sono lacrime sincere quelle che Carlotta versa a Uomini e Donne per Michele. La dama del trono over ammette di aver sbagliato ad abbattere immediatamente il muro avendo visto in Michele un uomo profondo con cui avrebbe voluto costruire una storia importante. “Perchè ti sei arresa?“, chiede il cavaliere. “Perchè mi sono sentita sminuita. Ci sono stati gesti che mi hanno fatto credere che potessimo andare avanti, ma poi i piccoli gesti che in questo contesto sono importanti li fai per Roberta a cui hai dato grandi dimostrazioni”, risponde Carlotta. Michele ribadisce di essersi trovato bene con lei, ma di non poter aggiungere altro essendo uscito solo una volta insieme. “Tu vuoi che io lotti per te?”, chiede Carlotta. “Mi farebbe piacere”, risponde Michele. La dama, però, appare poco convinta.



