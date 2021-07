Carlotta Proietti: “Teatro di papà a Scanzi e Travaglio?” Fake news”/ “Non è vero…”

Carlotta Proietti, la figlia dell’indimenticabile Gigi Proietti, scomparso lo scorso novembre, ai microfoni dell’AdnKronos, commenta le voci secondo cui Virginia Raggi dovrebbe dare il Gigi Proietti Globe Theatre Silvano Toti ad Andrea Scanzi e Marco Travaglio. I rumors sarebbero nati dopo la presenza dei due giornalisti a teatro. Carlotta Proietti, però, all’AdnKronos, smentisce tutto sottolineando come la presenza di Scanzi e Travaglio a teatro faceva parte di una rassegna esterna. “Non è vero, è una notizia che è iniziata a girare ma non saprei dire il perché. La presenza di Scanzi e Travaglio al ‘Gigi Proietti Globe Theatre Silvano Toti’ è semplicemente parte di una rassegna esterna, non nostra, che è stata ospitata nel nostro teatro e anche in altre manifestazioni’‘, ha spiegato Carlotta Proietti.

Carlotta Proietti e il ricordo di papà Gigi

Andrea Scanzi e Marco Travaglio erano presenti al Gigi Proietti Globe Theatre Silvano per una rassegna esterna come spiega la stessa Carlotta. “Si tratta di un’iniziativa nata in autunno che si chiama ‘Tutta scena‘ e che fa parte della piattaforma de ‘Il fatto quotidiano’ dal nome ‘Loft’, che tra l’altro finirà martedì. Noi poi andremo avanti con la nostra stagione”, spiega ancora la figlia di Gigi Proietti all’AdnKronos. Nessun cambiamento di programma, dunque, per il “Gigi Proietti Globe Theatre Silvano Toti” che continuerà ad accogliere il pubblico che potrà assistere a Romeo e Giulietta fino al luglio e a ‘La dodicesima notte’ dal 28 luglio.

