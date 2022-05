Carmela Barbato, ex moglie Gigi D’Alessio/ Quelle frecciate alla Tatangelo ritrattate

Gigi D’Alessio e Carmela Barbato, vent’anni d’amore e poi…

Gigi D’Alessio e Carmela Barbato sono stati insieme oltre vent’anni. I due si sono conosciuti da giovanissimi, quando lui non era ancora diventato un cantante famoso. Soprattutto nella fase iniziale del loro amore, la coppia ha vissuto grandi emozioni, fino al 2014 quando ha comunicato ufficialmente la separazione. Dopo aver trascorso insieme tanto tempo e aver messo al mondo tre splendidi figli, tra cui Luca – noto come LDA (cantante di Amici, ndr), è naturale che i fan si chiedano cosa possa essere successo per arrivare ad una rottura insanabile. In molti, anche all’epoca, hanno puntato il dito contro Anna Tatangelo, ma in realtà nulla di tutto questo è mai stato provato.

Gigi D’Alessio e Carmela Barbato, le frecciate dell’ex moglie ad Anna Tatangelo

Anche se in passato, a tal proposito, Carmela Barbato aveva rilasciato un’intervista piuttosto pepata al settimanale DiPiù, accusando non troppo velatamente la nuova fiamma del marito: “Anna Tatangelo, non solo sta con mio marito ma si comporta anche da novella sposina. Deve solo stare zitta, mi sembra un pappagallo: Gigi le dice le cose che vuole e lei ripete (…) Preferivo quando era un musicista sconosciuto e vivevamo di cose semplici”, le sue bordate. Frecciate che poi sono state evidentemente “ritrattate” in favore di un rapporto cordiale, che agevolasse anche la gestione dei tre figli.

