Carmelina Iannoni, figlia di Carmen Di Pietro e sorella Alessandro/ “Famiglia unita”

Carmen Di Pietro e Alessandro Iannoni sono una delle coppie della nuova edizione dell’Isola dei Famosi. Madre e figlio hanno deciso di mettere alla prova non solo corpo e mente, ma anche il loro rapporto. A seguirli da casa c’è però una persona che entrambi amano con tutto il cuore: la piccola Carmelina. Carmelina Iannoni è l’altra figlia di Carmen Di Pietro e, dunque, sorella minore di Alessandro.

È nata nel 2008 dal matrimonio della Di Pietro con Giuseppe Iannoni. Nonostante la sua giovanissima età, è già apparsa in TV, ospite insieme a sua madre e suo fratello dei programmi di Barbara D’Urso. Di lei si è parlato anche quando la Di Pietro ha avuto il Covid e l’unica a non averlo in famiglia fu proprio la piccola Carmelina.

Carmelina e Alessandro sono nati dalla relazione di Carmen Di Pietro con Giuseppe Iannoni. I due si sono sposati il 28 febbraio 2015 con una celebrazione intima e riservata, poi però si sono lasciati. In un’intervista al settimanale Top, la Di Pietro ha però ammesso che l’uomo più importante della sua vita resterà il suo primo marito, il giornalista Rai Sandro Paternostro: “Uomini come Sandro non ne esistono più. Parlava otto lingue, a casa conservo tantissime sue foto e ai miei figli parlo spesso di lui. Il mio primogenito porta il suo nome proprio in sua memoria, e in questo momento è l’unico uomo della mia vita. Sto bene da sola, per ora. Ma in futuro mai dire mai, come potrei chiudere le porte alla cosa più bella della vita, cioè l’amore?”, ha dichiarato.

