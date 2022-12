Carmelo e Santina, genitori Leo Gullotta/ “Ci hanno fatto vivere con grande dignità”

Carmelo e Santina, i genitori di Leo Gullotta

Leo Gullotta sarò ospite di Serena Bortone nella puntata di oggi, giovedì 29 dicembre, di Oggi è un altro giorno. L’attore, nato nel 1946, in un’intervista a Live Sicilia ha ricordato la sua infanzia al Fortino, a Catania, un quartiere che fa il triangolo con i Cappuccini a San Cristoforo: “Io sono figlio di un pasticcere, Carmelo, e mamma Santina, l’ultimo di sei figli, per fortuna nato dopo la guerra. Io avevo tanti papà e tante mamme, fratelli e sorelle che mi coccolavano. Loro sono molto più grandi di me: Tina, Graziella, Mariù, i miei fratelli, Gianni, Tino. Papà ci ha fatto vivere con grandissima dignità e ha mandato tutti noi figli a scuola”. Il padre Carmelo è stato una figura importantissima per la sua crescita: “Mi spiegava con parole giuste per un bambino cosa fosse la dignità, la libertà, il rispetto verso il denaro e non l’apparenza alla linea del denaro, all’accumulo, in stile Mastro Don Gesualdo”, ha detto l’attore in un’intervista.

Leo Gullotta: "Rai mi disse no perché omosessuale"/ "Ero l'unico attore gay italiano"

I consigli di papà Carmelo

Il padre Carmelo, pasticcere e poi operaio, non ha mai ostacolato le scelte del figlio, che voleva fare l’attore: “Quando mi trovai al bivio, se fare l’insegnante o l’attore, mi rispose: quando tu magari avrai cinquant’anni mi dispiacerebbe che mi ricordassi per averti indirizzato a una scelta lavorativa che non hai amato. Scegli tu, fai quello che più desideri. Fu una grande lezione”, ha scritto Leo Gullotta nella sua autobiografia “La serietà del comico”. Parlando della madrina Santina, invece, ha detto “era una ‘generalessa’ aveva il comando della casa, poi con sei figli”. Una delle sorelle maggiori di Leo Gullotta è morta in giovane età per un’embolia. A metà degli anni ’90 Leo Gullotta ha fatto coming out e in una recente intervista a Serena Bortone ha detto: “la mia famiglia mi ha dato grande libertà da questo punto di vista”.

LEGGI ANCHE:

Leo Gullotta: "Non ho rimpianti, ho avuto tanto"/ "Miei genitori erano poveri..."LEO GULLOTTA/ "Non avevo il fuoco sacro per la recitazione, devo tutto al teatro"

© RIPRODUZIONE RISERVATA