Leo Gullotta, chi è e carriera: dal Bagaglino al grande successo cinematografico

Oggi pomeriggio Leo Gullotta sarà ospite di Caterina Balivo, nella nuova puntata de La volta buona su Rai1, per presentare l’ultimo film di cui è protagonista Per il mio bene. 60 anni di carriera e un grandissimo successo tra cinema e televisione, ha recitato anche in teatro tra drammi e commedie, oltre a sceneggiati e varietà televisivi. Il boom arriva negli anni ’80 quando, grazie alle sue iconiche parodie, diventa uno dei volti di punta del Bagaglino; ma è anche nel cinema che si fa conoscere per il suo talento, diretto dai più grandi registi italiani.

FABIO GROSSI, CHI E' IL MARITO DI LEO GULLOTTA/ Commozione a Domenica In: "Bisogna fare i conti con il dopo"

Ha recitato nel film di Giuseppe Tornatore Il camorrista, con cui ottenne il David di Donatello come miglior attore non protagonista, in Nuovo Cinema Paradiso e in Baarìa. Nel 2004 è entrato nel cast di In questo mondo di ladri di Carlo Vanzina, mentre nel 2001, diretto da Renzo Martinelli, ha recitato in Vajont, vincendo il Ciak d’oro e il Nastro d’argento come miglior attore non protagonista e ottenendo anche una candidatura per il David di Donatello.

Carmelo e Santina, chi sono genitori Leo Gullotta/ "Quando mi trovai al bivio papà mi diede grande lezione"

Leo Gullotta, chi è il marito Fabio Grossi: una lunga storia d’amore

Per quanto riguarda la vita privata, nel 1995 Leo Gullotta ha fatto coming out dichiarando pubblicamente la propria omosessualità. Dal 1980 è sentimentalmente legato a Fabio Grossi, attore e regista, che è stato per anni suo compagno sino a diventare suo marito nel 2019, quando la coppia si è unita civilmente. Entrambi hanno anche collaborato professionalmente, producendo nel 2011 il film-documentario In arte Lilia Silvi, ispirato alla storia dell’attrice Lilia Silvi e che vinse il Nastro d’argento nel 2012 come Miglior Documentario dedicato al Cinema.

Leo Gullotta, chi è?/ La carriera, il coming-out e le discriminazioni:"Etero fino a 30 anni, poi..."

In merito alla storia d’amore con il marito Fabio Grossi, Leo Gullotta lo scorso aprile ha rilasciato un’intervista a Domenica In nello studio di Mara Venier dichiarando: “Stiamo insieme da 43 anni. Sono stati anni rispettosi, affettuosi, amorosi, l’amore si deve guadagnare nella vita e così è“.