Carmen Consoli nuovo album: Volevo fare la rockstar/ “Bello pensare alla strada che…”

Carmen Consoli ha annunciato con un post sui social la fine dei lavori di registrazione del suo nuovo progetto discografico “Volevo fare la rockstar“. Non si sa ancora nulla sulla data di uscita, quel che è certo è che la cantante è pronta a presentare nuova musica inedita dopo l’ultimo album in studio del 2015 “L’abitudine di tornare”. Con quest’ultimo ha ottenuto il disco d’oro e la finale alle Targhe Tenco tra i sei album migliori di quell’anno.

“Nel percorso di ogni disco arriva quel momento in cui smette di essere solo nostro e si prepara a diventare di tutti. ‘Volevo fare la rockstar’ è finito ed è bello pensare a tutta la strada che lo aspetta“. Con queste parole Carmen Consoli ha comunicato l’arrivo del nuovo progetto senza aggiungere alcuno spoiler in più. Dopo sei anni cresce la curiosità sui nuovi pezzi che ci regalerà questa volta, d’altronde si è sempre distinta per essere una delle cantautrici più apprezzate ed una delle voci più particolari e uniche del panorama musicale italiano.

Carmen Consoli in tour

Il titolo dell’album era già noto mesi fa quando Carmen Consoli, sempre sui social, annunciò le date del “Volevo fare la rockstar Tour 2021” previsto a partire da questo autunno nei teatri. Pandemia permettendo, è ancora tutto in programma con diciotto tappe in giro per l’Italia e due concerti già questa estate: il 5 agosto al Teatro Greco di Tindari (ME) per l’Indiegeno Fest ed il 25 agosto all’Arena di Verona. La cantante lo comunicò scrivendo: “Torneremo a stare insieme e lo faremo nei teatri, che sono il posto che abbiamo scelto per presentarvi il mio nuovo lavoro, il luogo ideale per coglierne le sfumature“.

Le date del tour di Carmen Consoli sono: il 4 novembre al Teatro Regio di Parma, l’8 novembre al Teatro Verdi di Firenze, il 13 novembre al Teatro Massimo di Pescara, il 15 novembre al Teatro Petruzzelli di Bari, il 16 agosto al Teatro Augusteo di Napoli, il 20 novembre all’Auditorium del Lingotto di Torino, il 22 novembre al Politeama Genovese di Genova, il 25 e il 26 novembre al Teatro degli Arcimboldi di Milano, il 30 novembre al Teatro Lirico di Cagliari, il 10 dicembre al Teatro La Fenice di Senigallia (AN), l’11 dicembre al Gran Teatro Geox di Padova, il 15 e il 16 dicembre al Teatro Metropolitan di Catania, il 17 e il 18 dicembre al Teatro Massimo di Palermo, il 26 e il 27 dicembre all’Auditorium Parco ella Musica di Roma.



