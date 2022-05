Carmen Di Pietro, favorita dagli autori dell’Isola dei Famosi?/ Ira del web “Mangia sempre prima delle prove”

Carmen Di Pietro ‘favorita all’Isola dei Famosi? Il sospetto

Scoppia la polemica dopo la nuova prova leader all’Isola dei Famosi 2022. La puntata del 20 maggio vede i naufraghi alle prese con una prova in cui devo rimanere appesi ad un palo il maggior tempo possibile. La prima manche è vinta da Carmen Di Pietro che diventa dunque la prima leader della settimana. C’è però un fatto che non è rimasto inosservato al pubblico a casa: pochi minuti prima Carmen aveva mangiato dei churros con molta cioccolata che le ha inevitabilmente dato una botta di energia. Motivo per il quale, secondo alcuni telespettatori, la prova sarebbe falsata.

Ma c’è di più perché molti sul web hanno fatto notare che non è la prima volta che Carmen ha la possibilità di mangiare prima della prova e che, anzi, è la naufraga che ha finora mangiato più di tutti. Da qui il sospetto di alcuni: che sia protetta dagli autori?

Carme Di Pietro leader, il web tuona all’Isola: “L’unica a mangiare sempre”

È chiaro ormai che Carmen Di Pietro sia una dei personaggi più importanti di questa Isola dei Famosi, tanto da essere anche tra le più amate dal pubblico. È per questo che gli autori, secondo qualcuno, vorrebbero ‘proteggerla’ e farla rimanere il più tempo possibile. E su Twitter non mancano commenti di sospetto e accusa: “Carmen è bravissima e allenatissima però è vero… che mangia continuamente rispetto agli altri naufraghi..credo che sia un tantino protetta dall’ isola non va mica tanto bene #isola #isoladeifamosi2022”; e ancora “Normale Carmen vinca tutte le prove, è quella che mangia ad ogni puntata”; o ancora “Si ma direi anche che ha mangiato 10 minuti prima .. come ogni puntata.. ovvio che hai più resistenza e forza nelle braccia e nelle gambe”. I sospetti, insomma, non mancano.

Carmen è bravissima e allenatissima però è vero… che mangia continuamente rispetto agli altri naufraghi..o per il cocco quiz e gli spaghetti per la capanna di Alessandro.. credo che sia un tantino protetta dall’ isola non va mica tanto bene #isola #isoladeifamosi2022 — Marifa (@Mari_fa_65) May 20, 2022

