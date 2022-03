Carmen Di Pietro gela il figlio Alessandro/ “Fidanzata sull’Isola? Devi pescare”

Alessandro, il figlio di Carmen di Pietro, non disdegna l’idea di trovare il grande amore all’Isola dei famosi. Specialmente quando da studio Vladimir Luxuria e Ilary Blasi gli fanno notare questa possibilità. “Chissà che tu non debba dividere tuo figlio dalla prossima amante”, dice poi Vladimir Luxuria rivolgendosi a Carmen Di Pietro durante il collegamento. “Magari tornerete in tre”, insiste ancora divertita Ilary Blasi. Un’ipotesi che mamma Carmen non prende minimamente in considerazione. Un po’ egoisticamente traccia il comportamento ideale che il figlio dovrà tenere durante tutto il reality: “Non se ne parla proprio. Lui è qui per fare l’Isola dei famosi”, dice la Di Pietro.

Giuseppe Iannoni, chi è il papà di Alessandro Iannoni/ "Ci siamo lasciati senza traumi"

Carmen Di Pietro, il figlio Alessandro sogna il grande amore all’Isola dei famosi. La madre lo gela: “Devi procurare il cibo”

“Se capita la situazione giusta perché non dovrei”, risponde Alessandro nel siparietto con Ilary Blasi e Vladimir Luxuria durante la prima puntata dell’Isola dei Famosi. Sua mamma Carmen, però, non vuole proprio saperne. “Mio figlio Alessandro deve aiutarci a mangiare, trovare il cibo e basta”, sentenzia la showgirl. Chissà se il ragazzo ascolterà le indicazioni dell’indicazioni della madre o se, alla fine, farà di testa propria. D’altronde al cuor non si comanda.

