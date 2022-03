Isola dei Famosi 2022, 1a puntata/ Diretta e concorrenti: arrivo e prime sfide

Isola dei Famosi 2022, anticipazioni e diretta prima puntata

Lunedì 21 marzo, in prima serata su canale 5, Ilary Blasi conduce la prima e attesissima puntata dell’Isola dei Famosi 2022. Si tratta della settima edizione targata Mediaset e la seconda condotta dalla moglie di Francesco Totti. L’Isola dei Famosi 2022 dovrebbe fare compagnia al pubblico di canale 5 fino alla prima settimana di giugno, ma manca ancora l’ufficialità. Nella sua nuova avventura come padrona di casa dell’Isola, naturalmente, Ilary Blasi non sarà da sola. Dall’Honduras, per raccontare le avventure dei naufraghi, spiegare le varie prove che i concorrenti dovranno affrontare sia durante la puntata in diretta che nel daytime, ci sarà Alvin che torna a ricoprire un ruolo che aveva già ricoperto in passato.

Antonio Zequila, concorrente Isola dei Famosi 2022/ Torna 17 anni dopo, da single o fidanzato?

In studio, invece, per commentare le avventure dei naufraghi in Honduras, location scelta nuovamente come casa dei naufraghi, ci saranno due opinionisti. Accanto ad Ilary Blasi ci saranno due nomi che conoscono bene il mondo dell’Isola come Vladimir Luxuria e Nicola Savino. Toccherà a loro indagare anche sui rapporti interpersonali: riusciranno a scoprire scoop?

Chi è Blind, concorrente all'Isola dei Famosi 2022/ Da X Factor all'Honduras

I concorrenti Isola dei Famosi 2022

I veri protagonisti dell’Isola dei Famosi 2022, naturalmente, saranno i concorrenti che saranno divisi in coppie e singoli. Le coppie sono legate da rapporti di parentela, ma chi sono tutti i concorrenti? Le coppie sono: Clemente Russo con la moglie Laura Maddaloni; Carmen Di Pietro e suo figlio Alessandro; “I Cugini di Campagna”; Guendalina Tavassi con suo fratello Edoardo. I concorrenti singoli, invece, sono: Antonio Zequila; Blind; Estefania Bernal; Floriana Secondi; Ilona Staller; Jovana Djordjevic; Roberta Morise; Marco Melandri; Nicolas Vaporidis e Roger Balduino.

Chi è Roberta Morise, concorrente Isola dei Famosi 2022/ “Mia famiglia contraria”, ma il fidanzato…

Nel corso della prima puntata, i concorrenti scopriranno coloro che giocheranno in coppia e coloro che, invece, affronteranno da soli l’avventura. Nel corso della prima puntata, tutti i naufraghi arriveranno sulle isole di Cayos Cochinos, probabilmente, lanciandosi dall’elicottero com’è sempre accaduto nelle precedenti edizioni.

Le prove dell’Isola dei Famosi 2022: ci sarà un primo eliminato?

Come sempre, ogni settimana, i concorrenti dovranno affrontare delle sfide. Esattamente come nelle precedenti edizioni, restano la prova leader con cui un naufrago avrà il privilegio di non rischiare l’eliminazione e la prova ricompensa che permetterà al gruppo vincente di vincere qualcosa da mangiare o un oggetto che potrebbe aiutarli durante la sopravvivenza.

Nel corso dell’Isola dei Famosi 2022, tuttavia, i naufraghi affronteranno anche altre prove come le prove duello, la prova salvataggio e la prova immunità. Per scoprire, tuttavia, tutti i dettagli delle prove che i concorrenti dovranno affrontare, non ci resta che aspettare la messa in onda della rima puntata.











© RIPRODUZIONE RISERVATA