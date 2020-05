Carmen Di Pietro, lite e urla col figlio in diretta/ “Sei impazzita, mi hai rovinato”

Pubblicità

È un vero e proprio tornado Carmen Di Pietro che, oggi in diretta a Pomeriggio 5, ne ha combinata un’altra delle sue. La showgirl si è presentata in collegamento con Barbara D’Urso insieme ai suoi due figli, Alessandro (il maggiore) e la piccola Carmelina. Per lei una missione, la stessa che solo pochi giorni fa è stata abilmente dimostrata da Emanuela Folliero: tagliare i capelli a suo figlio. Forbici con la punta arrotondata alla mano – e già questo ha preoccupato i presenti alla scena- Carmen si è fiondata su Alessandro per accorciare il suo taglio, partendo dai capelli vicino l’orecchio. Si è immediatamente scatenato un trambusto: il ragazzo ha iniziato subito a protestare di fronte al metodo poco ortodosso della madre di tagliargli i capelli.

Carmen Di Pietro taglia i capelli al figlio Alessandro: imbarazzo a Pomeriggio 5

“Io non posso vedere questo cespuglio, quindi lo vado a potare in diretta!” ha esordito Carmen Di Pietro, mostrando le forbicine dalla punta arrotondata. La stessa Barbara D’Urso, assistendo alla scena in diretta, ha ammonito più volte la Di Pietro per l’errato utilizzo delle forbici: “Non gesticolare con le forbici in mano! Calma… è pericoloso con quelle forbici” l’ha avvertita la conduttrice, mentre dal collegamento sono partite urla e attacchi. Alessandro ha infatti iniziato a lamentarsi dei tagli fatti a caso dalla madre: “Ma sei impazzita? Già mi hai rovinato!” Carmen, stanca del dimenarsi del figlio di fronte ai suoi tentativi, ha allora chiuso “Vedi Barbara? Non mi fa fare nulla!” (Clicca qui per il video)



