Carmen Di Pietro “Mia figlia Carmelina vuole fare l’Isola”/ “Potrei tornare con lei o come inviata”

Carmen Di Pietro all’Isola dei Famosi anche per la terza volta? Le rivelazioni dell’ex naufraga

Non c’è due senza tre. È seguendo questo motto che Carmen Di Pietro potrebbe decidere in futuro di partecipare all’Isola dei Famosi per la terza volta, che poi sia ancora come naufraga o in altre vesti questo è ancora da vedere. A confermarlo è la diretta interessata in un’intervista rilasciata a Fanpage dove inoltre racconta com’è arrivata la decisione di partecipare all’Isola quest’anno.

“Ero molto scettica rispetto all’idea di partire, avevo detto inizialmente di no.” ha raccontato Carmen, spiegando dunque cos’è che le ha fatto cambiare idea. “Poi il mio agente mi ha richiamata parlandomi di questa possibilità di farlo con mio figlio Alessandro, cosa che mi ha resa ancora più incerta. Fame, condizioni igieniche precarie, gli ho consigliato di vedere i video dell’Isola e decidere sul serio, facendogli capire che secondo me non fosse l’esperienza adatta a lui. Invece Alessandro ha detto subito di sì, gli piaceva l’idea dell’avventura.”

Carmen Di Pietro all’Isola con la figlia Carmelina?

Ora che Alessandro Iannoni ha vissuto questa esperienza, pare che anche l’altra figlia di Carmen Di Pietro, Carmelina, voglia fare la naufraga. Quando, infatti, alla Di Pietro viene chiesto se tornerebbe mai una terza volta all’Isola, lei risponde: “Come inviata sì, ma come concorrente mi sa che per qualche anno devo mettermi in pausa. Però mai dire mai, mia figlia Carmelina, di 13 anni, appena rientrata mi ha detto: “Mamma, fra 5 anni sono maggiorenne e ci andiamo insieme”. Quindi chi lo sa, non c’è due senza tre.” Non è dunque da escludere il ritorno di Carmen Di Pietro in Honduras.

