Carmen Di Pietro non riconosce il fratello Giuseppe all’Isola/ Blasi scioccata!

Carmen Di Pietro non riconosce il fratello Giuseppe all’Isola dei Famosi

Una serata ricca di emozioni e non priva di gaffe per Carmen Di Pietro quella della diretta dell’Isola dei Famosi 2022 del 23 maggio. Dopo l’abbandono del figlio Alessandro Iannoni, che ha voluto tornare in Italia, c’è stato anche un momento tenero per la naufraga. Arrivata al momento delle nomination, Ilary Blasi le ha annunciato la presenza di una persona speciale pronta a farle gli auguri del compleanno. “C’è Giuseppe!” ha annunciato la conduttrice, convinta di rendere felice la naufraga che, invece, è parsa un po’ fredda a primo impatto, seppur cordiale. “Come stai?” ha chiesto la Di Pietro.

Carmen Di Pietro manda a fancul* Gennaro poi si offre come mamma sull'Isola/ Lui la da bacio di Giuda

Carmen Di Pietro, gaffe all’Isola

Il fratello ha allora preso parola, incoraggiandola e farcendole gli auguri di buon compleanno: “Tantissimi auguri, stiamo tutti bene e facciamo tutti il tifo per te. Arriva fino alla fine, non ti arrendere!” A questo punto, però, Carmen ha reso chiaro il motivo della sua freddezza, chiedendo: “Ma Giuseppe chi?” “Ma come, tuo fratello!” ha replicato lui in coro alla conduttrice e agli opinionisti basiti dalla reazione di Carmen che, infine, ha spiegato: “Io lo chiamo Pino!”

LEGGI ANCHE:

Carmen Di Pietro, pianto disperato all'Isola dei Famosi/ La scelta di Alessandro...Carmen Di Pietro, lite con Gennaro Auletto/ "Se sei intelligente, la nomination..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA