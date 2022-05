Alessandro Iannoni lascia l’Isola dei Famosi?/ “Non vuole firmare il contratto per il prolungamento”

Alessandro Iannoni lascia l’Isola dei Famosi prima della finale?

Alessandro Iannoni potrebbe lasciare l’Isola dei Famosi 2022 prima del previsto? A poche ore dalla messa in onda della nuova puntata, spunta una clamorosa indiscrezione sul figlio di Carmen Di Pietro, grande protagonista di questa edizione del reality e particolarmente apprezzato dal pubblico web. Alessandro infatti, dopo essere entrato in coppia con la madre, si è fatto apprezzare sempre di più anche per via della sua simpatia e della maturità nonostante la giovane età. Sarebbe uno dei principali candidati alla vittoria finale, se non fosse che potrebbe non arrivare mai fino in finale.

Il motivo, secondo quanto rivelato in queste ore dall’esperta di gossip sui social, Deianira Marzano, sarebbe legato al prolungamento del programma: Alessandro Iannoni, pare, starebbe faticando a decidere se firmare per restare o meno. Come sappiamo infatti, il programma durerà un mese in più del previsto per via di un prolungamento deciso dall’azienda anche alla luce dei soddisfacenti risultati in termini di ascolti. E dunque, la finale si terrà il prossimo 27 giugno, tra poco più di un mese.

Un amico di Alessandro Iannoni in Honduras per convincerlo?

Forse Alessandro Iannoni non aveva previsto di restare per troppo tempo in Honduras, e nonostante la presenza (talvolta ingombrante) della mamma Carmen Di Pietro, adesso il giovane potrebbe sentire la forte nostalgia di casa e della amata sorella Carmelina. Fatto sta che secondo Deianira Marzano, Alessandro non avrebbe ancora formato il contratto per restare. Per questo, sembrerebbe che la produzione dell’Isola dei Famosi per convincerlo abbia addirittura pensato di far volare fino in Honduras un amico per tentare di farlo restare in gioco.

Ecco cosa scrive l’esperta di gossip tramite le sue Instagram Stories: “Domani è l’ultimo giorno per firmare il contratto isola per decidere se continuare o meno. In Honduras anche l’amico di Alessandro, che non vuole firmare, per convincerlo!”. Si tratta di una decisione per la quale anche nei mesi passati i concorrenti del GF Vip sono stati chiamati a prendere in vista del prolungamento e che non dovrebbe prevedere, in caso di rifiuto, il pagamento di una penale. Vedremo quindi se alla fine Alessandro accetterà o meno di firmare il contratto!











