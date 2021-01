Carmen Di Pietro positiva al Covid/ “Isolamento totale, non è una passeggiata!”

Anche Carmen Di Pietro è positiva al Covid. La nota showgirl ha condiviso su Instagram una foto che la vede a casa con un medico, probabilmente dopo aver fatto il tampone. Lo scatto è accompagnato dall’annuncio di essere purtroppo positiva al coronavirus: “Io, lontana da mia figlia per colpa del coronavirus, purtroppo sono risultata positiva. – ha scritto la Di Pietro, per poi spiegare qual è invece la situazione per i suoi figli – Non abbraccio Carmelina da giorni, è in isolamento in una stanza singola perché lei, per fortuna, è risultata negativa al virus.” Così ha concluso: “È triste tutto questo e non è una passeggiata, chi pensa che sia una semplice influenza dice una cavolata lunga un chilometro. Io ne so qualcosa!” Parole che hanno ricevuto tanto affetto da parte dei follower ma anche qualche critica per quanto detto sull’isolamento della figlia che è risultata negativa.

Carmen Di Pietro risponde alle critiche e spiega l’isolamento dei figli

Di fronte a queste critiche, Carmen Di Pietro ha deciso di fare un chiarimento. In alcune stories su Instagram ha dunque spiegato: “Vi volevo ringraziare per gli auguri e l’affetto che mi avete fatto sentire. Io sono in isolamento, sono in una cameretta da sola, Alessandro, che è anche positivo, è in isolamento totale.” Sulla figlia invece: “La Carmelina invece, essendo negativa, non esce neanche per mangiare. Io faccio da mangiare per lei, le metto il vassoio davanti alla porta e lei lo prende. Tutto questo è terribile, perchè lei ha solo 12 anni.” ha poi concluso.

