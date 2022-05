Carmen Di Pietro scambia Savino per Malgioglio, scherzo all’Isola/ “Bacia Maccarini” e lei lo fa!

Carmen Di Pietro casca nello scherzo di Nicola Savino all’Isola: “Sono Malgioglio”

Dopo lo scherzo di Edoardo Tavassi, Carmen Di Pietro cade nuovamente in trappola ma questa volta lo scherzo all’Isola dei Famosi 2022 è organizzato da Ilary Blasi con la complicità di Nicola Savino. È quest’ultimo che infatti si improvvisa Cristiano Malgioglio, facendo credere alla Di Pietro di essere proprio lui e di essere ospite in studio per farle delle domande e poi premiarla. Carmen spera in un piatto di polpette ma invece il premio è una sua foto. Il gioco è “Vero o inventato”, inventato al momento per mettere in difficoltà Carmen e farle svelare qualche suo segreto sull’Isola.

Carmen Di Pietro bacia Marco Maccarini, lui la nomina

Al gioco, però, si aggiunge sul finale un pegno che il finto Malgioglio chiede alla Di Pietro di portare a compimento: “Devi baciare sulla bocca Marco Maccarini altrimenti tutto questo non vale”. Carmen non si tira indietro, anzi accetta subito e bacia sulle labbra proprio il suo ‘nemico’ Maccarini che, pochi minuti dopo, la nominerà, accusandola di essergli stata addosso per tutta la settimana in modo insopportabile.

