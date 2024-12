Diletta Leotta nuova conduttrice de L’Isola dei famosi? La segnalazione

La nuova edizione de L’Isola dei famosi potrebbe ripartire con un altro cambiamento, sembra ormai giunta ai titoli di coda dopo una sola edizione il percorso di Vladimir Luxuria, che potrebbe tornare a ricoprire il ruolo di opinionista. Al suo posto, secondo quanto raccolto dal giornalista Gabriele Parpiglia, potrebbe arrivare Diletta Leotta, già testata da Mediaset alla guida de La Talpa nei mesi scorsi e pronta alla nuova avventura dopo aver incassato la fiducia di Piersilvio Berlusconi.

Simona Branchetti, chi è sostituta di Myrta Merlino a Pomeriggio 5?/ Nuovo fidanzato Beppe: "Difficile ma..."

Nonostante gli ascolti flop de La Talpa, Mediaset non avrebbe incolpato Diletta Leotta del flop e dunque per lei sarebbe pronta una nuova avventura come padrona di casa del reality di Canale Cinque, in partenza come sempre la prossima primavera. “Il futuro della Leotta potrebbe tingersi dei colori dell’Honduras, la conduzione dell’Isola dei famosi è sempre più vicina, partenza fissata a fine marzo” si apprende stando alla ricostruzione del giornalista.

Millie e Michele sono tornati insieme dopo Temptation Island?/ La segnalazione scatena il web

Diletta Leotta in crisi con Karius? Il portiere tra i possibili naufraghi

Dal punto di vista professionale le cose sembrano andare particolarmente bene per la giornalista siciliana, ma da quello sentimentale sembra cambiato qualcosa negli ultimi tempi, visto che Diletta Leotta starebbe attraversando una crisi con Loris Karius, suo marito con il quale ha messo al mondo la figlia Aria oltre un anno fa. A rivelare l’indiscrezione proveniente dal mondo del gossip, è stato il giornalista Gabriele Parpiglia, che ha fornito anche alcuni dettagli molto curiosi: “Karius ha scoperto i messaggi che la Leotta si era scambiata con un personaggio chiacchierato. E scoperto il carteggio avrebbe chiesto alla moglie un periodo stop per riflettere sul loro rapporto”.

Perché Myrta Merlino è assente a Pomeriggio 5 venerdì 13 dicembre 2024/ "“La signora va in anticipo a..."

Loris Karius era stato messo nel mirino da Mediaset per un ruolo da naufrago nella prossima edizione de L’Isola dei famosi: l’ex portiere del Liverpool potrebbe ritrovarsi dunque Diletta Leotta alla conduzione nel caso la trattativa dovesse davvero andare in porto.