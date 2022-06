Carmen Di Pietro stufa di Gennaro “Basta con battute del caz*o”/ Scontro all’Isola!

Carmen Di Pietro contro Gennaro Auletto all’Isola dei Famosi 2022

Si riaccende lo scontro all’Isola dei Famosi tra Carmen Di Pietro e Gennaro Auletto. Il modello, ultimo arrivato in Honduras, è spesso al centro delle critiche dei compagni d’avventura per la sua poca iniziativa e forza di volontà. È infatti proprio da questo atteggiamento che arrivano le nuove critiche di Carmen, stufa di vedere Auletto seduto e poco attivo. Quando, infatti, lei, Mercedesz ed Estefania parlano di andare a pescare, lui è subito contrario: “Ma pure se prendiamo un pesce, vedi quanti di noi siamo!”

Lo scoraggiamento a priori di Gennaro Auletto scatena l’ira di Carmen Di Pietro che, in confessionale, si sfoga: “Hai 20 anni o poco più, devo andare io a 57 anni a pescare? Tu sei arrivato da pochissimo qua, dovresti avere la forza e la volontà di fare, ma te lo faccio rendere io conto adesso!”

Carmen Di Pietro critica Gennaro: è scontro all’Isola

Infatti, poco dopo, eccola tornare da Gennaro, carica e determinata a portarlo con se a pescare: “Dai, vieni con me che ti insegno“. Lui la segue, non particolarmente entusiasta, poi la canzona: “Volevi andare a pescare senza lenza…”. L’ironia di Auletto accende nuovamente l’ira di Carmen che, dunque, sbotta e attacca il modello: “Non devi essere sarcastico con me, ogni tanto te ne esci con la battuta del caz*o, a me queste cose non mi piacciono.”

Lui però non se la prende e anzi ci ride su, cercando di farle capire che il suo tono non era sarcastico: “Hai frainteso”, ma la Di Pietro non sembra credergli.

