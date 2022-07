Carmen, La Grande Opera all’Arena di Verona/ Diretta streaming Rai 3: opera di Bizet

La Grande Opera all’Arena di Verona su Rai 3: da “Carmen”, “La Traviata” a “Nabucco”

Da oggi, 21 luglio, per tre giovedì su Rai 3 torna “La grande opera all’Arena di Verona” con tre appuntamenti speciali: nella prima serata, giovedì 21 luglio, verrà trasmessa “Carmen” di Georges Bizet, il secondo appuntamento, giovedì 28 luglio, sarà dedicato a “La Traviata” di Giuseppe Verdi e giovedì 4 agosto sarà la volta del “Nabucco” di Giuseppe Verdi. Le opere andranno in onda senza interruzioni pubblicitarie. Dopo il successo della scorsa stagione, quando il racconto era stato affidato a Pippo Baudo e Antonio Di Bella, stavolta tocca a Luca Zingaretti introdurre le tre opere: “Ho accettato con entusiasmo questo invito a partecipare ad un’operazione così bella. Bella per i contenuti e bella per gli intenti che sono quelli di condividere le emozioni e la bellezza di un’arte come l’opera lirica, che nasce popolare e che deve rimanere patrimonio comune e continuare a far parte del dna culturale e sociale del nostro Paese”, ha detto Zingaretti, come riporta la Repubblica.

Carmen di Bizet su Rai 3, oggi 21 luglio

La regia e le scene della “Carmen” di Bizet, come per “La traviata”, sono firmate da Franco Zeffirelli, scomparso nel 2019. La “Carmen” ha segnato il debutto del regista all’Arena di Verona nell’estate 1995, mentre “La Traviata” è stata l’ultima opera portata in scena. La Fondazione Arena di Verona inizia il proprio omaggio a Zeffirelli – nel 2023 ricorreranno i 100 anni dalla nascita – con un allestimento che porta in scena il progetto originario del 1995 con le migliori intuizioni che lo stesso Maestro aveva adottato per la ripresa del 2009 e soprattutto con importanti elementi scenografici che Zeffirelli aveva solo disegnato senza poterli mai vedere in scena. Nell’opera di Bizet le voci protagoniste sono quelle di Clémentine Margaine nel ruolo di Carmen, Gilda Fiume (Micaela), Brian Jadge (Don Josè) e Luca Micheletti (Escamillo). Sul podio di Orchestra, Coro, Ballo della Fondazione Arena di Verona c’è Marco Armiliato e il maestro del Coro è Ulisse Trabacchin. Il Coro di Voci bianche A.LI.VE. è diretto da Paolo Facincani. Con la partecipazione straordinaria della Compañia Antonio Gades, direttore artistico Stella Arauzo.

Come vedere l’opera Carmen in diretta streaming?

Il grande appuntamento con l’opera potrà essere seguito da tutti gli appassionati del genere non solo in tv, ma anche in streaming. Come per tutti i programmi Rai, infatti, le scene emozionanti della Carmen potranno essere seguite in diretta televisiva su Raitre a partire dalle 21.20, subito dopo l’appuntamento quotidiano con Un posto al sole, ma potranno essere seguite anche in diretta streaming. Come? Attraverso Raiplay.

Per seguire la Carmen in diretta streaming, infatti, è sufficiente collegarsi al sito internet di Raiplay che, attraverso il tasto “Restart” permette anche di tornare indietro ricominciano a guardare lo spettacolo dall’inizio. E’ possibile, inoltre, scaricare anche l’apposita App disponibile per tablet, smarthphone e smart tv.

