Carmen Russo/ Confronto con Patrizia Mirigliani per Miss Italia 1973?

Carmen Russo: l’immunità e la nomination di Gianmaria

Settimana scorsa al Grande Fratello Vip Carmen Russo è stata chiamata in causa da Alfonso Signorini su quanto successo durante le prove per lo spettacolo di Natale. La coreografa infatti non ha avuto vita semplice a causa di alcune discussioni nate sia con Katia Ricciarelli che con Soleil Sorge. La prima ha accusato la danzatrice di intromettersi in questioni non di sua competenza, ovvero nelle scelte riguardanti il momento canoro. Carmen ha provato a spiegare che il suo intervento era stato richiesto dai ragazzi e non era una sua iniziativa. In ogni caso, ha cercato di stemperare i toni affermando di aver vissuto una bellissima esperienza degna di essere ripetuta, pur sottolineando alcune difficoltà evidenti per la realizzazione finale. Durante la diretta le due opinioniste hanno regalato l’immunità proprio alla coreografa. Carmen ha poi nominato Gianmaria Antinolfi, mostrando alcune perplessità sul suo ruolo all’interno della casa.

Carmen Russo choc/ “Miss Italia? Falsificai documenti per entrarvi, avevo 14 anni"

Il regalo della figlia Maria per Natale

Qualche giorno dopo la puntata Carmen Russo ha raccontato a Soleil Sorge di aver partecipato a Miss Italia nel 1973 violando le regole: “Io a 14 anni ho partecipato a Miss Italia”. Incuriosita dal racconto, l’influencer ha chiesto: “Wow perché si poteva fare a quell’epoca?”. “No, ho falsificato il documento”, ha messo l’ex di Drive In. Il concorso fu vinto dalla toscana Margareta Veroni. Questa sera, lunedì 27 dicembre, Carmen Russo sarà chiamata a dare spiegazioni o a un confronto con Patrizia Mirigliani? Nel giorno di Natale Carmen Russo ha ricevuto una sorpresa da sua figlia Maria e dal marito Enzo Paolo Turchi: la bambina ha deciso di mandare alla sua mamma un cartonato che la ritrae.“Questo è in assoluto il regalo più bello, grazie a Enzo Paolo per tutto quello che fa per Maria”, ha commentato la coreografa, rimasta molto colpita da quanto è cresciuta la figlia.

LEGGI ANCHE:

Eva, Carmen e Manila attaccano gli autori del GF VIP:"Non esistono solo Alex e Soleil"/ "Noi utili a pulire?"Katia Ricciarelli, lite con Carmen Russo/ "Non ne posso più di questo caz*o di balletto"

© RIPRODUZIONE RISERVATA