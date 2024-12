Carmen Russo è senza dubbio un pezzo di storia della televisione italiana; showgirl, conduttrice, ballerina. Inevitabilmente, il suo nome è spesso legato a quello di Enzo Paolo Turchi – suo marito – con il quale ha coronato dopo tanti ostacoli e sofferenze il sogno della maternità. Alcuni anni fa ha dato alla luce sua figlia Maria attraverso la fecondazione assistita; una gioia immensa per la conduttrice dato che per anni aveva tentato in maniera naturale di diventare madre senza però riuscirci. “Grazie a mia figlia Maria si è fortificato anche il rapporto con mio marito Enzo Paolo Turchi” – ha raccontato Carmen Russo in una intervista – “Desideravo diventare madre ma non ci riuscivo per un problema alle tube. Mi sono sottoposta a un rigido protocollo medico per la fecondazione assistita. Ho sempre creduto che prima o poi saremmo stati in tre…”.

Nel corso dell’esperienza al Grande Fratello, Carmen Russo ha avuto modo di impreziosire ulteriormente il racconto dell’amore per sua figlia Maria: “Questa bambina è un dono di dio, ho desiderato diventare mamma da sempre… Me la sono meritata, a volte se ho un minimo di stanchezza o problemi mi basta guardare lei per ritrovare la forza di affrontare ogni cosa”.