Dopo tante dinamiche al Grande Fratello, la domanda è una sola: perchè Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi erano in crisi? Se lo sono domandati tutti dopo la presenza del famoso coreografo nella casa del Grande Fratello 2024. In quel periodo è successo di tutto e pare che Enzo Paolo abbia vissuto l’esperienza su Canale 5 condotta da Alfonso Signorini come una vera e propria terapia di gruppo, dato che più volte ha confessato di essere stato lì per superare traumi passati.

Tra questi ultimi, l’infanzia difficile con genitori poco disponibili, elemento che lo ha poi segnato per tutta la vita con fortissime insicurezze. Non solo, anche la relazione con Carmen Russo è sembrata far parte di quelle cose da aggiustare del momento, dato che Enzo Paolo Turchi ha confermato più volte la crisi in diretta e davanti agli altri concorrenti. Questo ha portato la redazione del programma a decidere di far entrare la moglie per un breve periodo nella casa, ma non è servito a molto, dato che poi il coreografo ha deciso di andarsene. La loro accoglienza è sembrata a molti distaccata e piuttosto fredda, come fossero già in crisi da molto tempo.

Crisi tra Carmen Russo e Enzo Paolo Turchi: “Se è stanca me ne vado”

La crisi tra Carmen Russo e Enzo Paolo Turchi durava probabilmente da tanto tempo, e come per ogni matrimonio che si rispetti, è spesso difficile comprendere a fondo quali sono le motivazioni alla base. Da undici anni, i due hanno una splendida figlia di nome Maria, avuta da una fecondazione artificiale dopo anni di tentativi falliti riguardo ad una gravidanza. Eppure, forse data l’età avanzata e qualche irrisolto personale, Enzo Paolo Turchi è sembrato insicuro dell’amore che Carmen Russo prova per lui, tanto che Alfonso Signorini ha dovuto fare la fatidica domanda: “Pensi che ti tradisca?“.

Il conduttore ha chiesto chiarimenti riguardo alle sensazioni di Enzo Paolo Turchi, ma lui ha escluso categoricamente questa possibilità. Al contrario, ha risposto: “Vi dico la verità, ho avuto il sentore che Carmen fosse stufa di me“. Il coreografo, che per mesi ha tenuto anche lezioni di danza nella casa, ha continuato poi dicendo di essere stato sul punto di abbandonare la casa in cui vive con la moglie, dato che nell’ultimo periodo non si è sentito più accettato. Chissà se le consolazioni di Carmen Russo dopo l’uscita dal Grande Fratello abbiano fatto effetto o meno, quel che è certo, è che lontani dalle telecamere i due rimangono decisamente riservati.