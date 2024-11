Enzo Paolo Turchi lascia definitivamente il Grande Fratello 2024 e spiega perché in diretta

Enzo Paolo Turchi ha abbandonato definitivamente il Grande Fratello 2024. Dopo aver lasciato la Casa in totale silenzio, torna durante la diretta del 12 novembre, annunciando le motivazioni della sua decisione. “Vado via per la mia famiglia”, ha esordito Enzo Paolo, che ha tenuto poi smentire le voci secondo le quali il suo addio era già stato concordato per impegni lavorativi. “Hanno detto che andavo via per lo spettacolo a teatro, no, io ho curato le coreografie di questo spettacolo ma ha già debuttato ad agosto, ora è finito!”

Enzo Paolo Turchi è così rientrato nella Casa del Grande Fratello 2024 per dare un ultimo saluto ai suoi coinquilini: “Io lascio la casa perché la mia famiglia mi manca moltissimo. Ho cercato di nasconderlo ma non è stato facile. – ha spiegato loro – Io il Grande Fratello l’ho vinto superando i miei problemi interni molto gravi, ce l’ho fatta anche grazie al pubblico e a voi. È stata dura, io spero che da parte mia vi ho lasciato qualcosa che vi può servire nella vita. Io tengo molto a voi ma la mia famiglia è importante, voglio stare con mia figlia.”

Enzo Paolo Turchi potrà tornare in Casa: la concessione di Alfonso Signorini

Il coreografo potrà però fare ritorno in Casa per organizzare dei piccoli spettacoli nelle prossime settimane. “Sei entrato in una maniera ed esci con qualche certezza in più. Faccio mio il tuo desiderio e ti dico che tutto quello che hai organizzato è stato estremamente piacevole. Potrai tornare per organizzare balli e coreografie.” gli ha comunicato Alfonso Signorini.