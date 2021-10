Carmen Russo e Maria, moglie e figlia Enzo Paolo Turchi/ “Mi ha ‘tradito’ con…”

Carmen Russo è la moglie di Enzo Paolo Turchi. I due ballerini stanno insieme da più di 30 anni: compagni di vita e di lavoro, si sono sposati nel 1987. Dentro la casa del Grande Fratello Vip, Carmen Russo ha ricordato come è iniziata la loro lunga storia d’amore: “Ci siamo conosciuti nel 1982 a teatro, eravamo nello stesso corpo di ballo. Non ci siamo fidanzati subito, ma abbiamo iniziato a frequentarci allora. Poi ci siamo fidanzati e sposati anni dopo”. Nonostante lo scorrere del tempo, Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi sono innamorati come il primo giorno: “Lui mi conquista ogni giorno con tante cose”, ha detto la showgirl a Mio. In questi giorni la coppia ha dovuto chiudere la scuola di danza a Palermo, a causa degli effetti provocati dalla crisi post Covid: “Ho chiuso una scuola che sfornava signori ballerini”, ha raccontato Enzo Paolo Turchi al Giornale di Sicilia.

Carmen Russo: "Me ne vado dal GF Vip"/ Lite con Katia Ricciarelli nella notte "Falsa"

Carmen Russo e la nascita della figlia Maria

Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi sono diventati genitori nel 2013, quando è nata la figlia Maria grazie alla fecondazione assistita. “Maria è come se nella sua testa sapesse tutto, come se sapesse la sofferenze che abbiamo avuto quando non arrivava”, ha confidato Carmen in un’intervista a Oggi è un altro giorno. E ha aggiunto: “Lei ti riempie di gioia, è solare, è divertente, è grande: spero di trasmetterle tutti i valori e tutte le armi per affrontare il mondo”. La showgirl è diventata mamma a 53 anni. Nelle scorse settimane Enzo Paolo Turchi è entrato nella casa del Grande Fratello Vip per far visita all moglie Carmen: “Mi hai tradito. Ho visto che hai ballato con… Giucas Casella”, ha scherzato il coreografo.

