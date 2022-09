Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi in crisi?/ La replica al veleno

Carmen Russo: crisi con il marito Enzo Paolo Turchi?

Carmen Russo ha rilasciato una lunga intervista sull’ultimo numero del settimanale Nuovo i cui ha rivelato di aver affidato alla figlia Maria la gestione dei uno dei loro cani, un cucciolo di quattro mesi, che la bambina ha ricevuto come regalo per la sua pagella: “Si sente la sua mamma e se ne prende cura con amore. È cresciuta con i cagnolini e ha sempre visto me ed Enzo prendercene cura”. Tra una domanda e l’altra, alla showgirl è stato chiesto alla se sono vere le voci di corridoio su una presunta crisi con suo marito Enzo Paolo Turchi: “Ultimamente si vocifera che ci sia maretta tra di voi…”. L’ex gieffina ha smentito categoricamente i pettegolezzi: “Posso solo smentire! Ma ormai sono abituata a queste notizie, che escono per sorprendere il pubblico”.

Carmen Russo ha precisato che il matrimonio con Enzo Paolo Turchi procede a gonfie vele e il loro amore cresce di anno in anno: “Il segreto del nostro amore così solido e longevo, dato che stiamo insieme da 38 anni, sono il rispetto e la stima reciproci. Ma non devono mancare neanche la passione, il divertimento e gli interessi comuni”, ha detto sulle pagine di Nuovo. Successivamente le è stato chiesto come reagirebbe se suo marito dovesse partecipare alla prossima edizione del Grande Fratello Vip: “Lui è una presenza importante in casa, ma se dovesse andare al reality saremmo felici. Potrebbe dare molto allo show perché è allegro, socievole, danzatore e un ottimo chef”. Ma al momento il ballerino è molto impegnato con l’apertura di una nuova scuola di danza a Roma.

