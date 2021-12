Carmen Russo lascia il GF Vip?/ Enzo Paolo Turchi: “Deve stare lì, lo sfratto…”

Enzo Paolo Turchi: “Maria sta benissimo con me e faremo insieme altri natali”

Con i nuovi ingressi nella casa del Grande Fratello, i vip hanno intuito che il programma non finirà più il 13 dicembre come previsto. Carmen Russo ha confidato di voler passare le feste con il marito Enzo Paolo Turchi e la figlia Maria e di essere pronta ad abbandonare il gioco: “Il discorso dell’allungamento probabilmente lo annunceranno presto. Per me basta così, sono quasi sicura. Non posso lasciare lui e la bambina da soli ancora. Cioè tre mesi va bene e sono tanti è. Parliamo di 3 mesi mica settimane. Voglio fare il Natale con loro due. Noi non abbiamo nessun altro siamo noi. Poi io non ho nemmeno più l’entusiasmo delle dinamiche, di seguire, di fare, siamo stanchi tutti. Gli argomenti e tutto, noi li conosciamo già da un pezzo. A questo punto basta così dai”, ha dello la ballerina. Intervistato a Casa Chi, Enzo Paolo Turchi ha dichiarato che vorrebbe che la moglie restasse nel reality: “Lei dalla prima puntata non ha avuto più rapporti con noi e non sa cosa accade fuori. Lei non sa se io riesco a gestire la bimba, si preoccupa della bambina. Quindi se glielo dico io in prima persona vedrete che resterà. Io vorrei parlarle e dirle che è tutto ok. Se si sente di rimanere deve stare lì, perché ci teneva a fare questo programma. Maria sta benissimo con me e faremo insieme altri natali”.

Carmen Russo abbandonerà il Grande Fratello Vip 2021/ "Tre mesi va bene e sono tanti"

Carmen Russo resterà nella casa del Grande Fratello Vip?

Nelle prossime puntate, prima del 13 dicembre, Carmen Russo riceverà un messaggio o una visita da parte del marito Enzo Paolo Turchi? Il coreografo potrebbe infatti convincere la moglie a restare ancora nella casa del Grande Fratello Vip. Durante la chiacchierata con Casa Chi, Enzo Paolo ha parlato del percorso della moglie dentro il reality e dei suoi vip preferiti: “Aldo mi piace. Alex vorrei capirlo anche io. Lui è sempre impeccabile e perfetto. Però delle volte mi sembra che stia recitando e pecca in quello. Soleil devo dire che ci sta cascando e si sta innamorando veramente. Lei era la più forte ed è caduta all’amore”. Qualche critica alle principesse Selassié che dovrebbero ascoltare di più i concorrente più navigati e le loro belle carriere. Il marito di Carmen ha poi spiegato quello che è successo alla loro scuola di danza a Palermo: “Ringrazio il governo per il credito di imposta del 60%. Il 40 dovevamo metterlo noi e abbiamo le pec precise che lo dimostrano. Il proprietario non ha accettato il credito di imposta. Una piccola azienda come la nostra non può affrontare due anni di spese. Non siamo riusciti più a recuperare tutto. Loro mi hanno fatto lo sfratto”.

