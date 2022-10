Caro bollette/ Quanto spendiamo ogni giorno per l’utilizzo degli elettrodomestici?

Come sappiamo il caro energia sta mettendo in ginocchio l’imprenditoria e le aziende italiane che, secondo l’ultima analisi del Centro studi di Confindustria, rischiano di chiudere in almeno 200.000. Inevitabile sarà l’impatto sui lavoratori e sulle famiglie italiane ,che si ritroveranno ad affrontare un’emergenza senza eguali.

Facile.it ha condotto un’indagine in modo che emergessero i costi orari medi di una famiglia che utilizza regolarmente gli elettrodomestici nella vita quotidiana come il frigorifero, la lavastoviglie, la televisione e la lavatrice.

Nel caso di del frigorifero come sappiamo si tratta di un elettrodomestico che è sempre acceso e che molto spesso è anche legato ad un freezer che, come il frigorifero, continua a consumare energia: per il frigorifero si rischia di arrivare a pagare circa 1 al giorno, per un totale di 30 euro al mese tasse escluse.Si tratta naturalmente di una spesa media che comunque potrebbe essere ridotta oltre tre volte fino a 27 centesimi al giorno se si tratta di una classe energetica più avanzata appunto Inoltre un forno potrebbe consumare dai 46 ai 73 centesimi per ogni cottura.

La lavatrice arriva a costare anche 53 centesimi l’ora mentre per i modelli che consumano di più si può spendere addirittura 88 centesimi all’ora. La lavastoviglie consuma 355 e gli 88 centesimi ad ogni lavaggio per 13 coperti

La televisione consuma tra i tre e i 12 centesimi ogni ora il che significa che per un periodo di 10 ore Il costo si aggira tra 30 e 120 centesimi. Si tratta di una forchetta molto larga che attiene soprattutto alla tipologia del televisore, alla sua grandezza e alla tecnologia utilizzata oltre al fatto che i modelli più vecchi consumano molto di più rispetto a quelli più recenti.

Caro bollette: gli elettrodomestici che non ti aspetti, phon e router wifi

Esistono però elettrodomestici che consumano molto di più rispetto ad altri e, ad un’analisi accurata si rivelano come “insospettabili strumenti per perdere denaro”, il primo fra tutti è sicuramente il phon o comunque tutti gli elettrodomestici che hanno un consumo di oltre 2000 watt.

Questo può arrivare a costare da 22 centesimi a 70 centesimi soltanto per un’ora di utilizzo.

Il router del wi-fi consuma 13 centesimi al giorno e quindi cerca 44 al mese.

Un’ora di ricarica di un telefonino con caricabatterie standard invece costa 0,003 euro ed è quello che in fatto di economia è il più facile da mantenere.

