CARO ENERGIA/ Patrizia Polliotto a ‘Radio Radio’ , Giornata Mondiale dei consumatori

“Oggi 15 Marzo ricorre la Giornata Mondiale dei consumatori. Una ricorrenza che mai come quest’anno pone al centro del dibattito attuale l’importanza e l’urgenza dell’adozione, da parte dei governi, di politiche di riduzione del caro energia, e di rilancio dell’occupazione, stante la stagnazione determinata dal biennio pandemico e dall’esplosione del conflitto tra Russia e Ucraina”.

ANDAMENTI E TITOLI BORSA ITALIANA OGGI MARTEDÌ 15 MARZO 2022/ Tenaris a -4,2%

Torna Mercoledì 16 Marzo mattina in diretta dalle 13.35 alle 14.00 ai microfoni di ‘Radio Radio’, la prima e più seguita talk-radio nazionale italiana l’Avvocato Patrizia Polliotto, famoso legale d’impresa e Presidente degli ospedali milanesi ‘Galeazzi’, ‘San Siro’ e ‘Sant’Ambrogio’ che sottolinea con queste parole la data odierna come punto di riferimento per un dialogo più approfondito su tutto quanto di caro pertiene al mondo del consumerismo.

Aumenti prezzi, salgono pane e pasta ma il grano costa meno/ Speculazione: il motivo

Ai microfoni di ‘Un giorno speciale’, nel consueto contenitore d’informazione guidato dalla voce storica di Francesco Vergovich, farà il punto sull’attuale evoluzione della crisi energetica e del conflitto ucraino, con lo sguardo attento rivolto come sempre alla proposizione di pareri e linee guida utili con cui affrontare il meglio lo scenario contingente.

Con lei, come sempre ospite fisso ogni settimana, anche il giornalista cattolico Maurizio Scandurra (opinionista a ‘La Zanzara’ e a ‘Canale Italia’) per fare il punto a tre sul futuro che attende gli italiani in tema di libertà, salute e sicurezza.

PREZZO BENZINA DA RECORD/ Ecco il taglio delle accise che il Governo può permettersi

Come sempre Patrizia Polliotto condividerà con il pubblico all’ascolto la propria esperienza di giurista e professionista d’impresa in grado di far dialogare efficacemente anche mondi distanti fra loro, come quello delle imprese e degli utenti, grazie anche al suo ruolo di Presidente del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori.

Carica che ricopre insieme ai prestigiosi incarichi al vertice in primarie realtà pubbliche e private nazionali quali il ‘Gruppo San Donato’, ‘Juventus’, ‘Reply’, ‘NB Aurora’, ‘Compagnia di San Paolo’ e moltissime altre.

E’ possibile, oltre che in Fm, seguire l’appuntamento anche in streaming sul sito www.radioradio.it e in tv in tutta Italia sul canale del digitale terrestre 62.



© RIPRODUZIONE RISERVATA