Carol Maltesi, lo zio Salvatore Milazzo/ “Davide Fontana? Non sapevo esistesse”

Lo zio di Carol Maltesi, Salvatore Milazzo, è intervenuto ai microfoni di “Storie Italiane”, trasmissione di Rai Uno condotta da Eleonora Daniele e andata in onda nella mattinata di oggi, mercoledì 6 aprile 2022. La giovane, ricordiamo, è stata uccisa e fatta a pezzi dal vicino di casa Davide Fontana, che poi ha gettato il cadavere in un dirupo a Borno, al confine tra le province di Brescia e di Bergamo. Lo zio ha asserito, con la voce spezzata dalla commozione: “Noi ci chiedevamo perché i vicini non abbiano visto che Carol non era a casa, che lui prendeva i sacchi, li caricava, li scaricava. Lo vedevano con le borse della spesa e non con i sacchi… Come mai?”.

Salvatore Milazzo ha aggiunto: “Non avevo mai visto Davide Fontana, non sapevo neppure che esistesse. Alle offese nei confronti della memoria di Carol sta pensando l’avvocato, non voglio più dare la visibilità a questo aspetto. Carol era una ragazza col sorriso sulle labbra, sempre. Non mi ricordo mai di mia nipote senza sorriso”.

CAROL MALTESI, LO ZIO SALVATORE MILAZZO: “PER SUO FIGLIO FACEVA DI TUTTO”

Sempre a “Storie Italiane”, a proposito di Carol Maltesi, lo zio Salvatore Milazzo ha asserito: “Era una madre spettacolare, il figlio era sempre attaccato a lei. A Natale è arrivata col bambino che stava sempre attaccato alla sua gamba. Per suo figlio faceva sempre di tutto e di più. Inoltre, la mamma di Carol è malata, non sta bene: la portava avanti e indietro dall’ospedale. La portava a mangiare il gelato in giro, non si vergognava di sua madre malata”.

Infine, un ricordo di Carol Maltesi: “Noi andavamo a vederla quando faceva le gare di equitazione. Poi, una volta all’anno, si ritrovava con le cugine dalla nonna e mangiavano insieme. Questa era mia nipote, questa era Carol Maltesi”.

