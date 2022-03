Charlotte Angie, suo cadavere smembrato a Borno/ Fermato il vicino dell’attrice hard

È di Charlotte Angie, nome d’arte dell’attrice hard Carol Maltesi, 25 anni, il cadavere fatto a pezzi e gettato in quattro sacchi neri a Borno, nel Bresciano. Il ritrovamento era avvenuto per mano di un cittadino della zona, che si trovava a transitare lungo la strada di montagna che collega la provincia di Brescia a quella di Bergamo: dopo avere notato i bustoni, insospettito ne aveva aperto uno, ritrovando i resti di un corpo umano, fra cui anche quello di una mano femminile con lo smalto viola.

Nella mattinata di martedì 29 marzo 2022 si è diffusa la notizia dell’arresto del presunto responsabile dell’omicidio di Charlotte Angie: si tratta di un 43enne, amico e vicino di casa della ragazza, che ha confessato l’omicidio e l’occultamento nel corso di un interrogatorio al quale è stato sottoposto nottetempo dai carabinieri. Nei suoi confronti, confermano le agenzie stampa nazionali, è stato emesso un provvedimento di fermo per i reati di omicidio volontario aggravato, distruzione e occultamento di cadavere. Il delitto sarebbe addirittura avvenuto a gennaio e il corpo sarebbe stato conservato negli ultimi due mesi all’interno di un congelatore presente nell’abitazione della vittima.

CHARLOTTE ANGIE: È LEI LA VITTIMA DELL’OMICIDIO DI BORNO. IL DETTAGLIO DEI TATUAGGI…

Quando è stato rinvenuto il cadavere di Charlotte Angie, smembrato in 15 pezzi, è stato complicato per gli investigatori dare un nome alla povera giovane. Si sapeva soltanto che si trattava di una donna grazie alla mano ritrovata, ma non c’erano altri elementi utili ai fini dell’identificazione della vittima. Tuttavia, i tatuaggi ancora parzialmente visibili sul corpo hanno indotto gli inquirenti a diffondere un comunicato al cui interno essi venivano descritti, permettendo così a persone da tutta Italia di contattare i militari per comunicare loro che quei tattoo erano del tutto simili a quelli tracciati sulla pelle di una donna celebre nel mondo del cinema per adulti.

A quel punto, emerso il nome di Charlotte Angie, le forze dell’ordine hanno cominciato a lavorare con insistenza su questa pista, scoprendo che domenica 20 marzo la sua autovettura era transitata proprio nel territorio di Borno, ma alla guida non c’era la giovane, bensì un uomo che era risultato avere la disponibilità dell’auto stessa, in quanto controllato a bordo del veicolo in precedenti circostanze. Si trattava del vicino di casa 43enne, presentatosi al cospetto dei carabinieri per fornire informazioni sulla donna. Le contraddizioni che sono però emerse nella sua versione dei fatti hanno indotto il magistrato e i militari a muovergli alcune contestazioni, che si sono rivelate determinanti e hanno fatto crollare le sue certezze, inducendolo a confessare: Charlotte Angie l’ha uccisa lui.











