Carola Puddu, chi è la concorrente di Amici 21/ La ballerina voluta dalla Celentano

Chi è Carola Puddu, la concorrente del serale Amici 21

Carola Puddu è una protagonista del serale Amici 21. Si tratta di una ballerina di 20 anni, originaria della Sardegna. Fin da piccola si dimostra un’appassionata di danza e studia prima alla Scuola di Danza dell’Opera di Parigi e poi alla Scuola nazionale di Danza in Canada. A soli 9 anni, supera l’esame d’ammissione per entrare a far parte della Scuola di Danza dell’Opera di Parigi. I genitori accompagnano la piccola Carola in Francia, nel 2010, spinti dalla fiducia nutrita verso la maestra di danza dell’aspirante ballerina, Anna Kukurba, questo nel tentativo di farle provare il test di ammissione. All’età di soli nove anni, Carola Puddu supera pieni voti l’esame, ottenendo una borsa di studio di sei mesi. Dopodiché, la giovane si trasferisce in Canada, dove segue delle lezioni di danza all’istituto pregevole Canada’s National Ballet School. Avrebbe dovuto cominciare a lavorare da ballerina professionista in Canada, ma il teatro che l’aveva ingaggiata nel cast dello spettacolo -per cui lei avrebbe dovuto coprire il ruolo di protagonista – ha sospeso la sua attività per via della pandemia da Coronavirus.

Il percorso di Carola ad Amici 21: tutte le curiosità

Nel settembre 2021 Carola Puddu ottiene un banco nella scuola di Amici 2022, diventando ufficialmente una concorrente ballerina del talent sotto l’ala protettrice della maestra di danza classica, Alessandra Celentano. Il suo percorso è fatto di alti e bassi e i momenti di crisi -a detta della maestra- sono dovuti soprattutto ai cali di autostime e le insicurezze che spesso gettano Carola Puddu nello sconforto. Tra i banchi di scuola sembra dare spazio anche ai sentimenti e alle questioni di cuore, con il legame speciale stretto con Luigi Strangis. Tuttavia, il cantante chiarisce di nutrire un profondo affetto e dei sentimenti di amicizia verso la ballerina. Grazie all’impegno costante, tra una prova e l’altra in saletta e gli studi di danza al talent, Carola riesce ad ottenere una maglia di accesso al serale Amici 21.

A partire dal primo appuntamento serale Amici 21, Carola Puddu fa squadra con il team capeggiato da Alessandra Celentano e Rudy Zerbi. Per il primo serale, inoltre, Alessandra Celentano la schiera in un guanto di sfida contro Serena Carella, allieva di Raimondo Todaro, in rappresentanza della "grande bellezza" della danza. Attualmente Carola è attiva su Instagram come carola.puddu e vanta un seguito social stimato oltre 165mila followers.











