Carola Puddu e Michele Esposito di Amici si esibiranno insieme/ Ecco dove

Carola Puddu e Michele Esposito di Amici, torneranno a ballare insieme

Carola Puddu e Michele Esposito sono protagonisti indiscussi della scorsa edizione di Amici. Carola è stata eliminata a metà Serale, tra le critiche e le proteste del pubblico. Michele ha vinto la categoria di Ballo trionfando su Serena Carella.

Carola e Michele Esposito si sono spesso esibiti insieme per volere di Alessandra Celentano e la loro complicità nei passi a due ha conquistato il pubblico di Canale 5. Dopo la fine di Amici, i due ballerini hanno deciso di replicare tornando a ballare insieme al Teatro Quirino a Roma. A curare la coreografia sarà il vicedirettore artistico del Balletto di Roma Valerio Longo. Il web ha accolto la notizia in maniera entusiasta, considerando quanto piacciano i due allievi insieme. Chissà che non possa esserci una collaborazione lavorativa tra i due ex allievi.

Michele Esposito e l’esperienza ad Amici: “Mi ha aperto diverse porte”

Michele Esposito, vincitore della categoria Ballo di Amici 21, ha parlato della sua esperienza nel talent show ai microfoni di Dimmi di te, format condotto da Lorella Cuccarini su YouTube.

“Mi ha aperto diverse porte rispetto a prima, sono stato visto per la persona che sono e mi ha dato l’opportunità di capire me stesso in modo migliore: in teatro devi essere una macchina mentre in tv puoi esprimere le tue emozioni e far vedere chi sei” afferma Michele Esposito. Il ballerino ha poi raccontato dell’iscrizione al talent show: “Non lo sapevo, un giorno ero rilassato sul divano e mi arriva la chiamata: ovviamente ho accettato… Avevo già visto le vecchie edizioni e mi sono detto: dai, facciamo qualcosa di diverso!”. L’ex allievo di Amici ha poi raccontato del primo incontro con Maria De Filippi: “Avevo il fiatone dopo aver fatto la mia coreografia e per questo quasi non riuscivo a parlare…“

