Michele Esposito/ “Continuerò come Professionista ad Amici: ma il mio sogno è…”

MICHELE ESPOSITO, “MAMMA DICE CHE BALLAVO GIA’ NEL SUO PANCIONE PERCHE’…”

Michele Esposito è il protagonista della nuova puntata di “Dimmi di te”, il format condotto da Lorella Cuccarini su YouTube. E per il decimo appuntamento con la 57enne capitolina (tra interviste a vecchi collegi, amici e giovani talenti) l’ospite d’eccezione è il finalista dell’edizione 2022 di “Amici” in qualità di ballerino. E la conduttrice esordisce ricordando al giovane artista, classe 2000, i suoi occhi pieni all’annuncio da parte di Roberto Bolle che avrebbe partecipato alla serata finale di un dance a Milano. “Un sogno, fin da bambino volevo ballare assieme a lui: e non vedo l’ora che arrivi il 5 settembre…” ammette candidamente Michele, conosciuto oramai dalla sua fan base con questo nome d’arte.

E nel corso dell’intervista di circa 40 minuti concessa alla Cuccarini, da qualche tempo reinventatasi anche come YouTuber, il ballerino originario di Teverola (Caserta) e vincitore a sorpresa di “Amici 21” nella sua categoria ha raccontato, a proposito proprio di Roberto Bolle, di essere rimasto colpito non solo dalla sua fisicità ma pure da come porta bene la sua età. Poi si parte parlando del talent show delle reti Mediaset e di come gli ha cambiato la vita: “Mi ha aperto diverse porte rispetto a prima, sono stato visto per la persona che sono e mi ha dato l’opportunità di capire me stesso in modo migliore: in teatro devi essere una macchina mentre in tv puoi esprimere le tue emozioni e far vedere chi sei” ha detto Michele, ammettendo di essersi scoperto non solo come professionista ma anche come uomo.

MICHELE, “CONTINUERO’ AD AMICI COME PROFESSIONISTA, MA IL MIO VERO SOGNO E’…”

Poi torna sull’inizio della sua avventura ad “Amici” e quella iscrizione di nascosto con la madre che aveva spedito alla redazione un po’ di sue cose: “Non lo sapevo, un giorno ero rilassato sul divano e mi arriva la chiamata: ovviamente ho accettato… Avevo già visto le vecchie edizioni e mi sono detto: dai, facciamo qualcosa di diverso!” ha spiegato Esposito, prima di elogiare la sua ‘prof’ Alessandra e Maria De Filippi, a suo dire una persona sempre disponibile e con cui ricorda il primo incontro: “Avevo il fiatone dopo aver fatto la mia coreografia e per questo quasi non riuscivo a parlare…” ha scherzato Michele con la Cuccarini prima di ricordare il fatto che lui forse è più a suo agio con l’inglese che con l’italiano avendo studiato e vissuto all’estero da solo dall’età di 11 anni.

“A Zurigo i primi mesi erano difficili. Vacillare? Non ho mai avuto il tempo per permettermelo, ma in accademia devi sempre pensare a migliorarti” risponde Michele alla conduttrice, ricordando anche che in quel periodo sentiva soprattutto la mancanza della sorella, persona sempre presente nella sua vita, e che a sua volta ha sofferto molto per la lontananza del fratello. “Io cominciato a ballare a 3 anni, ma mia mamma diceva che lo facevo già nel suo pancione! Come mi ha raccontato, lei andava a ballare non sapendo di essere incinta…” rivela Michele a proposito sull’origine della sua passione, rivelando che da piccolo ha dovuto decidere se dedicarsi al calcio, da portiere, o al ballo. Infine, si ritorna su “Amici”: “La vittoria è stato il momento più bello, ma pure il primo giorno con Leonardo e John: ah e continuerò come Professionista…” confessa Michele, confermando i rumors che lo volevano continuare prossimamente nel cast del programma di Canale 5 anche se il suo sogno resta quello di diventare primo ballerino di una compagnia.













