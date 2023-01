Carola Puddu, ex Amici/ Nel 2023 danzerà all’Opera: sarà il Cigno Nero

L’ex ballerina di Amici Carola Puddu, dopo il successo di “Romeo e Giulietta”, interpreterà il Cigno Nero nell’opera classica “Il Lago dei Cigni”. Carola Puddu ha partecipato all’edizione di Amici 21 ed è stata eliminata alla quinta puntata. La sera stessa, il talento della ballerina non è passato inosservato, molti ricorderanno la sua sorpresa quando è stata informata che avrebbe fatto parte del Balletto di Roma con il ruolo di Giulietta nella commedia teatrale “Giulietta e Romeo”.

Fuori dalla scuola, Carola Puddu ha continuato a incantare mietendo numerosi successi. Lo spettacolo “Romeo e Giulietta” è stato portato in tournée per tutta l’Italia e ha ricevuto molti elogi, non solo dal pubblico ma anche dalla critica. È stato un trionfo inaspettato per la ballerina che, a Natale, ha deciso di concedersi un po’ di relax a casa, nella sua bellissima Sardegna.

Chi ha pensato che Amici sarebbe stato solo il suo punto di partenza, si è sbagliato, perché pur non arrivando in finale, qualcuno ha notato le sue qualità artistiche e ha voluto darle una grande opportunità che fosse in grado di cogliere.

Il nuovo anno è appena iniziato e Carola Puddu sta andando forte. La ballerina dopo aver accantonato il successo di “Romeo e Giulietta”, tornerà in teatro al Balletto di Roma. Messi da parte i vestiti di Giulietta, sarà Il Cigno Nero nell’opera classica “Il Lago dei Cigni”. Il tour inizierà nel 2023, data di esordio ancora sconosciuta.

Carola Puddu ballerà con Roberta De Simone che interpreterà il Cigno Bianco. La coreografia è di Fabrizio Monteverde. Prima di iniziare le prove, la ballerina si è concessa una vacanza a Parigi. Sul suo profilo Instagram, è stata immortalata con alle spalle la Torre Eiffel tutta illuminata.

Il 2022 è stato un anno ricco di successi per Carola Puddu. Sul suo profilo social ha voluto condividere con il suo pubblico la gioia di essere stata premiata a Cagliari dal sindaco Paolo Truzzu come “giovane talento della danza e straordinaria interprete dei valori della nostra terra”.

La danzatrice è molto onorata di questo premio e ovviamente orgogliosa di essere sarda, nonostante abbia vissuto per anni fuori regione per motivi professionali. Carola Puddu non ha vinto Amici, ma il talent è stato per lei una grande occasione per lanciarla sulla scena dance nazionale.

