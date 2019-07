Carola Rackete, interrogatorio ad Agrigento/ “Salvare vite umane non è reato”

E’ iniziato stamane l’interrogatorio della capitana della Sea Watch 3, Carola Rackete, presso la procura di Agrigento. La 27enne comandante tedesca è finita sotto indagine con le accuse di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e resistenza o violenza contro nave da guerra, come ricorda l’edizione online de La Stampa. Assieme a lei vi erano anche gli avvocati difensori Leonardo Marino e Alessandro Gamberini, mentre fuori dall’aula è rimasta la portavoce dell’organizzazione non governativa tedesca Sea Watch, Giorgia Linardi, e altri componenti della stessa Ong. In merito all’interrogatorio, invece, è condotto dal procuratore aggiunto Salvatore Vella. Alcuni attivisti hanno esposto uno striscione in favore della Rackete con la scritta «Salvare vite umane non è reato». Gli stessi, facenti parte della Rete delle Associazioni e di libere e liberi cittadini di Agrigento, hanno diffuso anche un volantino ai presenti.

CAROLA RACKETE, INTERROGATORIO AD AGRIGENTO

«È ora di prendere posizione – dicono gli attivisti, come riferisce La Stampa – a sostegno delle azioni di soccorso in mare delle Ong e degli atti di resistenza civile operati da attiviste e attivisti contro il clima di paura nei confronti dello straniero e delle diversità». Lo striscione è stato successivamente rimosso da due carabinieri, avvisati dal personale di vigilanza del palazzo di giustizia perché esposto nell’area interna del tribunale, cosa vietata. Nel frattempo non è passata la proposta della Lega di concedere la cittadinanza onoraria della città di Palermo ai finanzieri che sono stati speronati a Lampedusa proprio dalla Sea Watch 3 comandata dalla Rackete. Alla fine l’ordine del giorno è stato bocciato con 9 voti favorevoli, 4 contrari e 10 astenuti, tra i 23 consiglieri presenti, e dopo una discussione a dir poco accesa. Igor Gelarda, capo gruppo della Lega in comune, ha commentato la decisione così: «Evidentemente il fatto di essere in divisa e di essere cittadini italiani non è stato sufficiente ad indurre la maggioranza del consiglio comunale ad approvare un atto che per noi era assolutamente dovuto. La bocciatura è un atto politico, siamo pronti a dare battaglia affinché la cittadinanza palermitana non venga data a Carola Rackete».

