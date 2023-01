Carolina Benvenga, chi è/ Il volto di Rai YoYo: “Quando conduco sono me stessa”

Carolina Benvenga, chi è la conduttrice di Rai YoYo

Carolina Benvenga, volto di Rai YoYo e RaiPlay, sarà ospite di Serena Bortone nella puntata di oggi, mercoledì 4 gennaio, di Oggi è un altro giorno. “All’età di otto o nove anni mi è capitato di fare un provino per una pubblicità della Dixan: eravamo tanti bambini, c’erano Tiberio Timperi e… Cristina D’Avena, l’idolo di tutti noi. Lì ho detto: Fantastico, voglio farlo anch’io”, ha raccontato Carolina a Tv Sorrisi e Canzoni. Nata a Roma nel 1990, ha debuttato nel 2005 con un episodio del film “Tickets”, una coproduzione internazionale diretta da Ermanno Olmi, Abbas Kiarostami e Ken Loach. Ha recitato in diverse miniserie, tra cui: “Io e mamma, “Nebbie e delitti 2”, “Zodiaco” e “I liceali”. Dal 2012 conduce il programma televisivo La posta di Yoyo su Rai Yoyo Su Rai Gulp conduce anche i programmi Tiggì Gulp, La TV Ribelle e Gulp Girl. Nel 2019 è uscito il suo primo album “Carolina e Topo Tip – Balla con noi!”.

Anthony Leigh Milne e Giuseppe Drommi, gli amori di Patrizia De Blanck/ Il tradimento

Carolina Benvenga, l’ultimo libro “Il girotondo delle stagioni”

“Ho capito che la mia passione non è la recitazione, ma la conduzione. Recitare è entusiasmante, ti fa entrare nei panni di persone diverse, però sei dietro un copione, con battute scritte, non sei tu. Io quando conduco sono me stessa, ci metto la mia personalità”, ha spiegato Carolina Benvenga a Tv Sorrisi e Canzoni. Nel 2022 la conduttrice ha pubblicato il suo nuovo libro “Il girotondo delle stagioni”, quattro favole che hanno per protagoniste le stagioni dell’anno che aprono squarci su argomenti molto attuali: come bullismo ed ecologia. “Elvira Mondogira”, il racconto che ha al centro Estate, è un invito a godersi la bellezza che ci gira intorno ma anche a riscoprire l’importanza di un buon libro: “Mi rivedo molto in Estate. Caratterialmente siamo molto simili: propositive, solare, giocose e avventurose”, ha detto Carolina a the Wom.

Nony, nonna di Carolina Benvenga/ "Ti ho accompagnata fino al tuo ultimo respiro"

