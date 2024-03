Carolina Castagna, chi è la figlia di Alberto Castagna/ “Quando è scomparso avevo paura di dimenticarlo ma..”

Carolina Castagna, il dolore per la scomparsa del padre Alberto

Carolina Castagna, in collegamento a La volta buona di Caterina Balivo, ha ricordato il momento della scomparsa del padre: “Quella sera me la ricordo benissimo, mi viene la nausea solo a pensarci. Mi ricordo che ho subito cercato di mettere insieme le foto cartacee e di spruzzare il suo profumo al patchouli su tutti i suoi maglioni.”

E ancora: “Cercavo di spruzzare tutti i profumi addosso ai maglioni per non dimenticarmelo perchè dicevo dentro di me che non era passato abbastanza tempo. Avevo paura di dimenticarmi di lui che poi ho scoperto con gli anni fosse impossibile. ” (Agg. Valentina Masciolini)

Carolina Castagna e il rapporto con papà Alberto: “Era ironico e disponibile”

Carolina Castagna, in collegamento a La volta buona di Caterina Balivo, ha parlato del suo rapporto con il noto padre Alberto: “Il mio papà era, vorrei dire come lo vedevate voi in tv, una persona molto ironica e disponibile. Io sono figlia unica quindi era pazzo di me, mi ha sempre descritta come la sua principessa, chiaramente mi ha viziata.”

E ancora: “Non era molto diverso dall’Alberto Castagna personaggio, era come lo vedevate” afferma la figlia del compianto conduttore. “I suoi programmi? Sono sempre molto curiosa perchè ci sono delle cose che non ho mai visto. Ogni tanto mi capita che persone mi mandano spezzoni di video da Youtube o su altri social; a me fa sempre molto piacere perchè ero molto piccola e la parte della sua carriera l’ho vissuta poco.” (Agg. Valentina Masciolini)

Chi è Carolina Castagna, la figlia di Alberto Castagna

Carolina Castagna è la figlia di Alberto Castagna, nata dal matrimonio tra il giornalista e la dermatologa Pucci Romano. Carolina aveva solo 13 anni quando Albero Castagna è venuto a mancare ed oggi è una giovane donna che si sta realizzando nella vita privata e professionale con il ricordo del padre nel cuore. Oggi, infatti, Carolina ha 31 anni, è sposata e nel suo cuore c’è sempre il padre a cui va sempre il suo pensiero. “Vorrei sapere cosa pensa, se gli piace mio marito, raccontargli un viaggio, parlargli di politica. Da piccola avevo paura di dimenticarlo, annusavo un maglione che conservava il suo odore. Poi ho capito che le persone vivono nel nostro ricordo, che in fondo non se ne vanno mai“, ha dichiarato Carolina in un’intervista rilasciata ai microfoni del Corriere della Sera ad agosto 2023.

Carolina non dimentica tutto ciò che ha vissuto con il padre con il quale aveva un rapporto “buonissimo, a livelli imbarazzanti. Pur di accontentarmi mi avrebbe concesso qualsiasi cosa e non parlo per forza di regali. Una sera gli dissi, dal nulla: “Vorrei andare a cavallo”. Il giorno dopo mi portò al maneggio. Mi aveva preso tutta l’attrezzatura. Dopo un po’ mi scocciai: “Voglio scendere, non mi piace”. E andammo a giocare a bowling”.

Carolina Castagna e il ricordo del padre Alberto

Alberto Castagna si ammalò quando la figlia Carolina aveva solo 6 anni. Abituata a vederlo sempre, improvvisamente, Carolina si ritrovò a vivere una situazione particolare. “Di colpo era sparito. Mamma fu molto onesta. Mi spiegò che non stava bene e che non sarebbe tornato per molto tempo. Che era ricoverato in terapia intensiva, con tanti tubi intorno“, ha detto Carolina al Corriere della Sera.

Sette anni dopo la scoperta della malattia, arrivò la notizia più brutta: “Mamma rientrò in lacrime e mi disse che papà non c’era più. Era un martedì. Fino al giorno prima stava bene. Avevamo passato il pomeriggio insieme, mi aveva comprato il cd di Beyoncé“, ha ricordato Carolina sulle pagine del Corriere della sera.











