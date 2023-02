Motta, chi è il marito di Carolina Crescentini/ “Una fusione simbolica importante”

Motta e Carolina Crescentini: un grande amore

Motta è il marito di Carolina Crescentini, l’attrice protagonista di Mare Fuori. Due matrimoni per celebrare un grande amore tra il cantautore e l’attrice che per la prima volta si sono sposati a New York. Una cerimonia celebrata quasi all’improvviso, nel giro di 24h, per suggellare un amore che prosegue ala grande. “C’è stata la prima volta punk, a New York, decisa in 24 ore, io con la t-shirt degli Aerosmith. Occasione terribilmente romantica, proposta in ginocchio, testimoni in prestito e officiante anaffettivo, un matrimonio che è stato solo nostro, bellissimo” – ha raccontato l’attrice parlando del marito.

Carolina Crescentini di Mare Fuori/ "Carcere minorile diventare un tempo utile per imparare qualcosa"

Dopo il primo matrimonio folle a New York, la coppia ha deciso di dire “si” per una seconda volta in Italia: “abbiamo deciso di rifarlo in Italia abbiamo scoperto che non si può risposare neppure la stessa persona se prima non divorzi da lei nello stato dove ti sei coniugato, pena l’accusa di bigamia. Tipo Comma 22. L’addetta al comune, una vera caratterista alla Verdone, ci ha suggerito: “Potreste fa’ na cerimonia simbolica, ne ho vista una tanto bella a Beautiful!”. E quello abbiamo fatto, Beautiful in Toscana, però con barbecue e molto frichettona, gli amici di Francesco che suonavano, è durata tre giorni ed è arrivato pure lo sciamano”.

Carolina Crescentini, Belve/ "In Mare fuori? Famoli sco*à, così de botto"

Carolina Crescentini e Motta: “il nostro matrimonio una festa dell’amore”

Due matrimoni per un grande amore, quello nato tra Motta e Carolina Crescentini. “È stata una festa dell’amore, ma anche il modo per unire la mia famiglia, quella di mio marito e quella degli amici. Una fusione simbolica importante. Ci sono sempre tutti nella mia vita, ma al centro adesso ci siamo noi due” – ha detto l’attrice di Mare Fuori. La storia d’amore prosegue a gonfie vele con l’attrice che spera nel per sempre: “speriamo. Sotto la scorza brillante il film è molto amaro. L’amore chiede coraggio, prima o poi devi mettere in discussione i rapporti: come stiamo, cosa abbiamo combinato insieme? E non è detto che tutti superino la prova perché talvolta si cresce in modo diverso, ci si allontana. Mai dare nulla per scontato, i cambiamenti sono complicati, spesso è difficile accettarli e lasciare libertà all’altro di crescere. In una coppia bisogna essere coraggiosi, altrimenti non ce la fai”.

Carolina Crescentini: "Batto haters con autoironia"/ "Mare Fuori? Serie urgente"

Una cosa è certa: Carolina e Motta sono amanti, amici e complici: “cerchiamo di aiutarci in tutti i modi pur avendo due vite veramente incasinate. Facciamo i salti mortali per vederci: se sto a Napoli e lui è in tour, io finisco sul set, prendo il runner più spericolato per arrivare in stazione, vedo il concerto di Francesco e riparto all’alba. Una povera psicopatica, ma è l’unico modo per esserci. Io non me la voglio perdere la mia vita”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA